Talls a partir de demà fins al 18 de setembre a l'avinguda Verge de Canòlich

Concretament, els treballs es desenvoluparan entre l'11 i el 18 de setembre durant els dies laborables entre les 09.30 i les 16.30 hores . Tot i això, la corporació indica que "existeix la possibilitat de perllongació segons l'evolució de com avancin els treballs".

El comú de Sant Julià de Lòria començarà aquest dimecres l'arranjament de la xarxa de pluvials a l'avinguda Verge de Canòlich, a l'altura del Prat Gran. Segons ha fet saber avui la corporació, les obres comportaran un tall a la carretera, per la qual cosa l'entrada al carrer de Lòria s'efectuarà pel carrer Bonaventura Riera, tal com ha traslladat el Comú.

Per El Periòdic

