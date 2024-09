Silvio Moreira participarà en la primera Serie A del curs

Des d'aquest divendres i fins al diumenge, Salzburg (Àustria) acollirà la Serie A Karate 1 de la Premier League mundial, un campionat organitzat per la Federació Mundial de Karate (WKF) de la mà de la federació austríaca. En total hi haurà 1.237 competidors, entre els quals es troba l'andorrà Silvio Moreira, qui prendrà part en la jornada del divendres en la modalitat de Kata Individual, amb 128 participants de 39 països diferents.

Per El Periòdic

