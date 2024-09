Somveïns inicia el nou curs polític centrant-se en la doble nacionalitat i l'avortament

El partit polític Somveïns, liderat per Xavier Surana, ha donat el tret de sortida al nou curs polític amb una clara agenda de prioritats. La formació, nascuda com una plataforma ciutadana i formalitzada com a partit a finals d'agost, ha posat sobre la taula dues qüestions que consideren clau: la doble nacionalitat i l'avortament. Aquestes propostes responen a les demandes dels ciutadans d’Andorra i es presenten com a elements fonamentals del seu programa, segons ha declarat Surana a EL PERIÒDIC.

"Som un partit proper a la ciutadania, que busca conèixer de primera mà les seves inquietuds i neguits. Hi ha temes importants, com el de la doble nacionalitat, que creiem que afavoreix el ciutadà", ha explicat Surana. Segons el líder de Somveïns, la possibilitat de tenir doble nacionalitat seria especialment beneficiosa per als joves que han d’estudiar o treballar fora del país. "És un debat que s’ha de reobrir, ja que la majoria de la població prové de pares immigrants i no veiem cap raó per la qual no es pugui avançar en aquesta qüestió", ha afegit.

Pel que fa a l'avortament, Somveïns considera que el debat ha de ser més obert i accessible per a les dones d'Andorra: "És important que les dones puguin avortar en territori andorrà, en els tres supòsits que actualment estan contemplats. No han de traslladar-se fora de les nostres fronteres, ja que això agreuja encara més una situació ja de per si prou tràgica", ha assenyalat Surana, criticant l'actual situació, en què moltes dones es veuen forçades a viatjar a la Seu d'Urgell o altres països per avortar.

A banda de la doble nacionalitat i l'avortament, una altra qüestió de pes en l'agenda de Som Veïns és la problemàtica de l’habitatge, un assumpte que, segons Surana, "ve de lluny" i que s'ha anat agreujant amb el temps. "La construcció continua sent molt intensa, tot i les moratòries que s'han aplicat. Hi ha molta obra aprovada i es necessita mà d'obra externa per portar-la a terme", ha apuntalat, tot indicant que això comporta una necessitat urgent d’allotjament per a aquests treballadors, la qual cosa "fa pujar els preus dels lloguers i empitjora la situació per als residents de sempre", ha detallat el líder de la formació.

Així i tot, Surana ha lamentat que molts propietaris prefereixen llogar els seus immobles a preus més elevats per a persones que arriben temporalment al país, deixant fora a les famílies andorranes que han residit al país tota la vida. Aquesta situació ha generat un greu problema d'accés a l'habitatge, el qual des de Somveïns es considera "prioritari solucionar".

Un altre aspecte destacat per Somveïns és la necessitat de donar veu als joves. "Els joves han de tenir veu en les decisions polítiques", ha expressat Surana. En aquest sentit, la formació ha previst la creació d'un comitè de joves dins del partit, el qual permeti traslladar les seves inquietuds i propostes. "Volem que siguin escoltats i que les seves opinions siguin valorades", ha afirmat el líder de la formació.

Un futur marcat pel treball intern i la proximitat amb la ciutadania

Pel que fa a l'organització interna, Somveïns ja ha celebrat diverses reunions de la seva executiva per començar a definir les línies estratègiques del partit. "Volem fer les coses ben fetes, sense córrer", ha assenyalat Surana. El partit treballa actualment en l'estructuració dels comitès locals a les diferents parròquies per assegurar que les preocupacions dels ciutadans arribin directament a l'executiva.

Malgrat la seva recent constitució com a partit polític, no tenen pressa per pensar en les properes eleccions generals, previstes per al 2027. "Encara queden anys de legislatura i no és a les nostres mans convocar eleccions. El nostre focus, ara, és treballar en les necessitats dels ciutadans i estructurar el partit per ser una força propera i efectiva", ha conclòs Surana.

L'Acord d'associació, en fase de valoració

Finalment, Somveïns també ha mostrat interès per l’Acord d’associació amb la Unió Europea, tot i que encara es troben en fase d'estudi. "És un tema molt important que s'ha de valorar acuradament. Estem parlant amb experts per disposar de tota la informació abans de prendre una posició ferma", ha destacat Surana, qui espera que en les properes setmanes el partit pugui definir la seva postura oficial.