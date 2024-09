Els cònsols volen tenir un "rol més d'iniciativa" en el marc de l'Institut de l'habitatge

Els comuns volen tenir un "rol més d'iniciativa" en el marc de l'Institut Nacional de l'Habitatge i poder proposar solucions conforme a les competències que tenen atribuïdes. És per aquest motiu que consideren que el nomenament de Lluís Ginjaume com a representant de les corporacions comunals en el marc de l'organisme pot ser útil per aportar "noves idees i perspectives" per pal·liar la problemàtica de la manca d'habitatge a preu assequible. Així ho han explicat els cònsols majors d'Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, Sergi González i Cerni Cairat, després de la reunió de cònsols que s'ha celebrat a la capital, segons informa l'ANA.



Així, González ha subratllat que hi ha "el compromís de tots els cònsols d'estar a sobre del tema" i poder tenir un rol més "proactiu" en el si de l'institut. En aquest sentit, ha remarcat que amb l'anterior representant gairebé no hi va haver reunions i que, en canvi, el que volen ara és que "hi hagi una periodicitat" de trobades entre corporacions i el seu representant per tal de marcar la línia a seguir. Cairat ha remarcat el consens sobre la persona escollida, ja que es tracta d'un "perfil tècnic" i del qual esperen que d'acord amb la seva experiència pugui fer propostes per dur-les a l'institut.

I tot i que "encara és d'hora" per avançar quines seran les línies que es marcaran els comuns, defensen que tenen "moltes coses a dir" i que hi ha la ferma voluntat de treballar amb el Govern i amb altres institucions per mirar de resoldre l'actual problemàtica. Així, esperen que un primer pas sigui dur a terme una trobada per començar a marcar "les directrius de cap a on es vol anar" i aconseguir tenir un "rol més preponderant en ajudar a aportar solucions", segons ha remarcat Cairat, qui també ha incidit que el perfil tècnic de Ginjaume pot ajudar a tenir aquesta actitud més proactiva.

"Set realitats" diferents per als estudis de càrrega

D'altra banda, i també amb relació a l'urbanisme, els comuns han acordat que volen dir-hi la seva sobre la revisió de la Llei del sòl. En aquest sentit, volen mantenir trobades amb els consellers generals i el Govern per saber què és el que es pretén fer. De moment, el cònsol major lauredià ha manifestat que encara és "prematur" anunciar quin és el posicionament dels comuns sobre aquests canvis, i ha reconegut que malgrat que hi ha una "voluntat conjunta" d'ordenar el territori, també és cert que hi ha "set realitats" diferents.

De manera paral·lela, els comuns continuen la feina per tenir enllestits els estudis de càrrega per lliurar-los al Govern. El mandatari comunal lauredià ha refermat que "a finals d'octubre" estaran tots lliurats. En aquest sentit, els dos cònsols han destacat que hi ha corporacions que treballen en "qüestions tècniques" i que altres ja els han lliurat. És el cas d'Andorra la Vella, mentre que Sant Julià de Lòria encara està en "fase de revisió i aclariment".

Altres punts d'aprovació

La reunió de cònsols celebrada aquest dimarts també ha servit per acordar que el Comú d'Encamp convoqui un concurs, en representació de la resta, per actualitzar l'eina informàtica del cens, la qual data del 1982. En aquest sentit, Cairat ha remarcat que és el "pas natural" després que les set corporacions acordessin una revisió de la llei del cens per agilitzar tràmits i "facilitar la vida a l'administrat".



També en l'àmbit dels concursos públics, els set comuns han acordat que es faci un estudi tècnic-econòmic per a la nova concessió de la recollida de la brossa, la qual expira el 2025. L'objectiu és "revisar el model de recollida selectiva" que cada any té un cost de set milions d'euros, segons ha detallat el cònsol major lauredià. El que es pretén, per tant, és "millorar els criteris" per a una major "eficiència" i per aconseguir "optimitzar" un recurs que, tal com ha emfasitzat Cairat, té un cost elevat per a les arques comunals.



En el marc de la reunió de cònsols, els mandataris comunals han rebut la visita de la secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i de membres de l'Institut Andorrà de les Dones per fer el punt de l'aplicació de la Llei d'igualtat efectiva entre homes i dones. En aquest sentit, s'ha destacat que molts comuns ja han començat a implantar mesures en aquest sentit, remarcant la"voluntat de continuar treballant en aquest sentit i de tenir un rol "exemplar".