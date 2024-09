Protecció Civil i Creu Roja fomenten l'autoprotecció de la gent gran en una sortida a la Rabassa

El departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, amb la col·laboració de la Creu Roja Andorrana i Naturland, ha organitzat una sortida a la Rabassa per a més de 20 padrins de les llars de jubilats d'Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, així com per als usuaris del servei de teleassistència de l'entitat solidària. La jornada s'ha desenvolupat a la zona del Prat de Conangle i ha tingut com a objectiu principal proporcionar informació i consells de seguretat per a la gent gran, tot fomentant la seva autoprotecció i el gaudiment de les activitats a l'aire lliure.

El cap de l’Àrea de Planificació i d’Emergències de Protecció Civil, Eduard Vergara, ha valorat molt positivament la participació i ha anunciat que, vista la bona acollida, l'any vinent es preveu organitzar una nova sortida per als padrins de Canillo, Encamp i Escaldes-Engordany, completant així la participació de totes les parròquies. "Ja han participat padrins d'Ordino, la Massana, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, i l'any vinent tenim la voluntat de continuar aquesta iniciativa amb altres parròquies", ha declarat Vergara.

Per la seva banda, la cap de l'Àrea Social de la Creu Roja Andorrana, Anna Arias, ha destacat el gran impacte positiu que aquestes activitats tenen en el benestar emocional dels padrins, ja que fomenten la socialització, la connexió amb la natura i la sensació d'autonomia. "És molt gratificant veure com la gent gran respon amb entusiasme. Estem compromesos a seguir oferint oportunitats que fomentin la seva autonomia i participació", ha afegit Arias.

Durant la sortida, personal de la Creu Roja i un guia de Naturland han acompanyat els participants, apropant-los informació sobre la fauna, la flora i la geologia de la zona. Aquesta activitat s'emmarca dins el projecte de divulgació de consells de seguretat per a la gent gran, tant a l'hivern com a l'estiu, i pretén fomentar la participació activa en activitats a l'aire lliure de forma segura.