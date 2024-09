El dilema d'un jove empresonat mentre Andorra debat la regulació

El passat 19 de juny de 2024, durant el Debat sobre l’Orientació Política del Govern celebrat al Consell General, es va presentar una proposta d’acord per regular la indústria del cànnabis terapèutic i medicinal. Aquesta proposta va ser impulsada pel Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, amb l’objectiu de promoure la diversificació del sector primari i assegurar la seva continuïtat, tot fomentant l’ús de noves activitats agrícoles.

La proposta va instar el Govern a presentar un Projecte de llei que reguli l'ús terapèutic i medicinal del cànnabis, garantint els mecanismes de control adients. A més, es demana que el sector primari tingui un paper actiu i proporcional en aquesta indústria, contribuint al manteniment de l'equilibri paisatgístic del país. Tot i així, el Consell General ha acollit un intens debat parlamentari entorn de la regulació del CBD a Andorra, coincidint amb el cas d'un jove que es troba a presó preventiva acusat de tinença de CBD, considerat per la fiscalia com un estupefaent a causa de la presència de THC en el producte.

Fins ara, el teixit polític principal ha tractat la qüestió en diverses sessions, mentre el jove acusat per tràfic de drogues serà jutjat el pròxim 23 i 24 d’octubre, tal com va anunciar el Tribunal de Corts la setmana passada. Per la seva part, el president de Demòcrates per Andorra, Jordi Jordana ha indicat que «la legislació a Andorra és la que és, subjecta al que diuen els convenis internacionals» i que correspon als tribunals interpretar els fets concrets, tot recordant la proposta presentada el passat 19 de juny i que encara està en procés d’estudi, tot i que aviat es publicarà la resposta parlamentària.

D’altra banda, la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha defensat amb fermesa la necessitat d’un canvi en la normativa que permeti la comercialització del CBD - en tots els formats -, destacant la innocuïtat del producte amb una concentració de THC inferior al 0,3%. «Nosaltres hem fet la feina, hem intentat canviar la llei, i no s’ha volgut en el seu moment», ha afirmat Montaner, qui també ha expressat el seu malestar pel fet que una persona hagi estat empresonada per posseir CBD, un producte que, segons la mandatària, no provoca addicció ni efectes nocius. A més, Montaner ha denunciat que les promeses fetes en els debats d'orientació política han quedat sense complir i ha demanat que es legisli amb "responsabilitat per aplicar les resolucions aprovades al Consell General".

Per la seva part, el president de Concòrdia, Cerni Escalé, ha expressat la seva perplexitat davant la duresa del càstig imposat al jove acusat de tinença de flors de CBD. Escalé ha subratllat que, tot i reconèixer que l’entrada al país amb aquest producte és il·legal segons la normativa andorrana, «no entenem la radical decisió de mantenir aquest jove tancat a la presó durant un any per un delicte menor». A més, ha remarcat la dificultat de comprendre que el CBD sigui legal als països veïns com França i Espanya, mentre que a Andorra es considera il·legal en determinats formats com la flor. En aquest context, Escalé ha criticat la postura del Govern, el qual ha rebutjat sistemàticament les proposicions de llei presentades per l'oposició. "Això impedeix un debat real al Parlament", ha afirmat.

Judici programat

El Tribunal de Corts ha fixat les dates del judici per al jove acusat de tinença de CBD, previst per als dies 23 i 24 d'octubre de 2024. Aquest cas, el primer de la seva mena al país, ha suscitat un debat sobre la normativa aplicable al CBD, una substància derivada del cànnabis amb baixos nivells de THC. El jove va ser detingut per posseir CBD, i la seva defensa argumenta que no era conscient de la il·legalitat d'aquesta substància al Principat, ja que es comercialitza lliurement en altres països com Espanya.

La defensa basarà la seva estratègia en l'argument de "l'error invencible", al·legant que la venda de CBD es realitza regularment a Andorra a causa d'un buit legal. Comptaran amb el suport de diversos testimonis, informes mèdics i tècnics, així com l'assessorament d'un expert en la matèria provinent d'Espanya. Per contra, la Fiscalia sol·licita una condemna de quatre anys de presó, amb dos anys ferms i dos en llibertat condicional, una multa de 3.000 euros i l'expulsió del jove del país durant 10 anys.