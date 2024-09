Línia oberta al 177: el telèfon per prevenir el suïcidi ja es troba operatiu a Andorra

Com bé se sap, el suïcidi és un tema molt seriós i encara més tractant-se de ser la primera causa de mort entre els joves de la nostra societat (inclosos els menors d'edat). És per aquest motiu que des del Ministeri de Salut, juntament amb la Fundació catalana Ajuda i Esperança, s'ha signat aquesta tarda un conveni per a la col·laboració de l'entitat per a la posada en marxa del telèfon de prevenció de conductes suïcides: el 177, el qual queda obert a partir d'avui. Un fet que ha desencadenat la compareixença pública de la ministra de Salut, Helena Mas, juntament amb la presidenta de la Fundació Ajuda i Esperança, Esperança Esteve.

D'aquesta manera, la ministra ha iniciat el seu discurs definint com una "xacra" aquesta causa de mort, i exclamant que està envoltada d'estigmes i de tabús que no ajuden a la seva comprensió. Mas ha posat en coneixement públic el Pla d'ajuda emocional, el qual contempla la posada en escena de 60 accions diferents per a la prevenció i lluita contra el suïcidi, ja que, segons l'Organització Mundial de la Salut, al món hi ha uns 700.000 suïcidis a l'any.

Cal destacar que aquest pla engloba una sèrie de sistemes sanitaris ja existents, com són el servei d'urgències i el de salut mental, diferents equips d'atenció i el servei de comunicació ambulatòria. Una problemàtica social de la qual la titular de Salut explica que "s'ha de parlar amb propietat, de manera adequada", per no generar així més estigmes. Arran de la signatura del conveni, la qual ha tingut lloc a l'Edifici Administratiu de Govern, s'ha donat la inauguració oficial al que s'ha catalogat com a 'Línia verda', amb el número 177, sent aquesta una mesura d'assistència telefònica totalment gratuïta i oberta per a tothom que requereixiun suport psicològic continuat.

Al seu torn, la presidenta de la Fundació Ajuda i Esperança ha ressaltat que la seva fundació va néixer ara fa 55 anys i es consoliden amb una plantilla de 400 experts "altament catalogats i formats" en matèria d'ajuda emocional i que atendran des de Catalunya (tot i ser un número andorrà) a qualsevol ciutadà que ho precisi, "indistintament dels seus motius o raons", ha manifestat Esteve. Un servei que resta des d'avui disponible al Principat les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, per abordar una causa que "no només s'havia de cobrir des d'una perspectiva clínica, sinó també comunitària", ha raonat la responsable de la fundació. A més, ha afegit que "l'elecció és sempre de la persona que truca, però que nosaltres li donem una altra via per seguir fent front a la seva realitat".

Una causa que també ha obert el torn de preguntes de la premsa i que ha provocat la crida d'Esteve que "cal destinar recursos, no tan sols econòmics, sinó també humans i terapèutics" per a la cobertura d'aquesta qüestió social, en la que, perquè no dir-ho, una petita ajuda pot salvar una vida. La presidenta de la fundació Ajuda i Esperança ha aclarit que, fins a l'actualitat, han pogut efectuar 50 rescats en el que va de servei. "Intentar deixar de patir sense recórrer a la mort", és la idea que vol traslladar la 'Línia verda', la qual es complementarà amb un xat de WhatsApp de suport emocional que queda també disponible des d'avui.