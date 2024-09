Brenda Luque, 22a en l'estrena als World Roller Games

Brenda Luque ha estat l'encarregada de donar el tret de sortida a la participació de l'equip nacional de patinatge artístic als World Roller Games. Ho ha fet aquesta tarda amb el programa curt de la categoria Júnior, finalitzant en el 22è lloc de 34 participants amb 31.72 punts. En primer lloc ha quedat la portuguesa Madalena Rodrigues, amb 92.98 punts, segona ha estat la italiana Matilde Caputo (71.15) i l'espanyola Paula Roman ha tancat el podi (69.00).

Per la seva part, Èric Barbeitos ha estat el penúltim a sortir de tots els participants del programa curt, però ha estat el millor posicionat dels andorrans. Amb una rutina molt tècnica, ha pogut salvar un triple àxel i un triple loop on ha perdut l'equilibri sense arribar a caure. Els jocs de peus i la resta dels moviments els ha fet sense cap mena de desconcentració per les errades anteriors. Tanmateix, no ha pogut evitar la caiguda en el doble àxel. El patinador ha puntuat un 49.39 (34.76 de dificultat tècnica, 16.63 en components i menys dos punts de deduccions) que l'ha col·locat en una 6a posició provisional. A +52.9 punts del primer classificat, l'espanyol Guillermo Gómez Correas (102.29), Barbeitos s'ha fet amb la 7a posició i quedant al top10 Júnior, informa l'ANA.