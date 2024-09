Accions no han faltat

Era tasca complicada, i davant una Malta amb urgència de punts, Andorra ha caigut per 0-1 en la seva estrena a la UEFA Nations League havent reaccionat tard i havent gaudit de més accions de perill que no han sabut transformar.

Amb canvis estructurals posant a Marc Vales de central, avançant a Joel Guillén, a 'Chus' Rubio d'interior i amb Biel Borra repetint titularitat, els primers minuts han passat sense cap acció destacada, però sent els tricolor els qui s'han volgut fer amb el domini de la pilota movent-la amb intenció davant uns maltesos replegats a camp propi. Poc després dels 10 minuts, i a poc a poc, s'ha anat capgirant la dinàmica, i els de Michele Marcolini han començat a tenir més esfèric. Així, la primera de perill ha arribat amb una jugada assajada dels visitants, amb Joseph Mbong xutant des de la frontal (19') i acabant a córner després de rebotar amb Joan Cervós.

D'un segon córner gairebé arriba el primer de la nit, amb un remat de cap a l'interior de l'àrea petita de Carlo Zammit (20') que Iker Álvarez ha aturat miraculosament. Els andorrans no han abaixat els braços i han tingut la seva (24') amb una passada en llarg de Max Llovera, la qual Rubio ha recollit a tocar la línia de fons per posar una centrada a ras que la defensa rival s'ha vist obligada a refusar. Posteriorment, nova acció de perill per Malta amb un remat de Ryan Camenzuli qui, recollint un rebot, empalma una mitja volea des d'uns 16 metres per enviar-la directament fora. I al minut 35, problemes per als pirenaics amb la lesió de Guillén, marxant substituït per donar lloc a João Teixeira.

Els darrers moments de la primera meitat han estat amb més paritat, tot i que més esfèric dels visitants, mostrant dos equips sense idees en atac. Però, a l'afegit, primer ho ha provat Andorra amb una centrada de Cervós que 'Berto' Rosas ha pentinat perquè Herny Bonello l'atrapés sense problemes, i després amb l'únic gol de la nit. L'ha signat Camenzuli en recuperar un refús defensiu de Borra, el qual s'ha quedat curt i tirant pel primer pal.

Ja en la represa, la més clara per als de Koldo Álvarez de Eulate. Era el minut 52 quan Rosas, aprofitant un rebot, se n'ha anat sol en carrera cap a porteria contrària, però un molt mal darrer control ha fet que Bonello es pogués avançar per evitar la diana. L'acció posterior ha estat un córner servit per Cervós directe al segon pal que Ian Oliveira ha remat fluix a les mans del porter contrari.

A l'hora de partit, la segona més clara per als locals. D'una sacada de banda s'ha centrat a l'interior de l'àrea, i un mal refús ha sortit cap al segon pal on Rubio, una mica escorçat i sol, ha enviat la pilota per sobre els tres pals. Veient-se amb opcions, Koldo ha provat sort amb canvis ofensius, donant pas a 'Cucu' Fernández i Jordi Aláez. I han tingut encara més esfèric, i l'empat ha estat a tocar al 65' quan d'una centrada lateral que ha passat per tota l'àrea, Aláez ha rematat de primeres al pal creuat i sortint fora per molt poc.

Els maltesos també han tingut les seves, la més clara amb Kyrian Nwoko (70') rematant una centrada de Jean Borg que ha marxat fora. En la jugada següent, Fernández ha tingut a les seves botes l'empat després d'internar-se sol a l'àrea i xutant per sota les cames del porter, amb aquest aturant en darrera instància. A la contra, nova oportunitat visitant amb un tir de Joseph Mbong que ha sortit fora. Sense accions destacades, el duel ha finalitzat amb derrota andorrana per la mínima.

Amb aquest resultat, Moldàvia i Malta empaten a tres punts al capdavant del grup 2 de la Lliga D, però la primera encapçalant-lo per la diferència de gols. El pròxim duel per als pirenaics en aquesta cita tindrà lloc el 10 d'octubre a l'Estadi Zimbru, davant el combinat líder.