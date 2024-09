Posada en marxa de l'hotel Casamanya per convertir-lo en el Ministeri de Medi Ambient

Així doncs, els interessats han de lliurar les seves ofertes per mitjà de la plataforma de contractació del sector públic abans de les 17.00 hores del 23 d'octubre.

Paral·lelament, l'Executiu ha convocat un altre concurs públic per licitar els treballs de rehabilitació d'un edifici d'habitatges situat al número 12 del carrer Doctor Palau, a Sant Julià de Lòria. En aquest sentit, des del Govern es preveu una inversió de 778.814,77 euros. La idea és posar al mercat de lloguer assequible quatre habitatges en un termini aproximat de 18 mesos.

Cal recordar que el projecte guanyador de la reforma de l'edifici de l'antic hotel Casamanya va ser el presentat per l'arquitecte Miquel Mercè, i s'espera que les obres estiguin enllestides durant aquesta legislatura. El nou ministeri, de cinc plantes, inclourà també les estances del Quart d'Ordino, a la planta baixa, i les dependències que necessiti el Comú de la parròquia, a la primera planta. A més, el projecte estarà inspirat en la simbiosi entre el paisatge i el patrimoni i, per tant, tindrà un espai públic en format de bosc.

Així doncs, i tal com publica el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) aquest dimecres, els interessats han de presentar les seves ofertes per mitjà de la plataforma de contractació del sector públic abans de les 17.00 hores del proper 23 d'octubre. L'obertura de les sol·licituds tindrà lloc de manera telemàtica a través de la mateixa plataforma a les 12.00 hores del 29 d'octubre pel que fa al primer grup dels treballs, i a les 12.00 hores del 31 d'octubre en relació amb el segon.

Govern ha convocat un concurs nacional per licitar els treballs de rehabilitació i posada en valor de l'edifici de l'antic hotel Casamanya, unes obres que permetran convertir l'equipament en la seu del Ministeri de Medi Ambient. La previsió és que els treballs que s'hi han de fer tinguin un pressupost d'1.220.037,99 euros.

