Govern convoca un concurs per a l'equipament dels pisos del Solà d'Enclar

El Govern ha anunciat la convocatòria d'un concurs nacional per a la contractació del subministrament i la instal·lació dels equipaments per als pisos ubicats al Solà d'Enclar, com a part del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA). Aquest projecte, gestionat pel Ministeri de Salut, té com a objectiu equipar aquests habitatges amb mobiliari, equipaments i accessoris diversos.

Segons l'edicte publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), les empreses interessades a participar en aquesta licitació poden descarregar les bases del concurs gratuïtament a través del web https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet. El termini per presentar les ofertes finalitza el 23 d'octubre de 2024, a les 15.00 hores, i l'obertura de les ofertes es farà de manera telemàtica el 29 d'octubre de 2024, a les 11.00 hores.

Les persones o empreses que vulguin assistir a l’obertura pública de les ofertes hauran de sol·licitar-ho a l'òrgan de contractació a través de la mateixa plataforma.