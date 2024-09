Les obres a l'avinguda Verge de Canòlich s'ajornen fins al 26 de setembre

Les obres previstes a l’avinguda Verge de Canòlich s’aplaçen al pròxim dilluns 26 de setembre per problemes amb la maquinària. Disculpeu les molèsties. pic.twitter.com/WmfQUPTIO7

Les obres a la xarxa de pluvials que el Comú de Sant Julià de Lòria va anunciar que arrancaven el proper dia 16 s'ajornen fins al 26 de setembre. Segons ha explicat la corporació a través de les seves xarxes socials, l'endarreriment es deu a problemes amb la maquinària que ha de desenvolupar els treballs. Així doncs, serà a partir del 26 de setembre quan es produiran talls a l'avinguda, a l'alçada del Prat Gran, tot i que no s'ha especificat fins quan s'allargaran. Això sí, quan s'estiguin duent a terme, l'entrada al carrer de Lòria s'efectuarà pel carrer Bonaventura Riera. Si res no canvia, els treballs tindran lloc durant els dies laborables entre les 9.30 i les 16.30 hores. Tot i això, la corporació comunal ha indicat que "existeix la possibilitat de perllongació segons l'evolució dels treballs".

Per El Periòdic

