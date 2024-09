La capital preveu una inversió de 397.000 euros per a la reforma de l'Estadi Comunal

El Comú d'Andorra la Vella ha convocat un concurs nacional per a l'adjudicació de les obres de reforma i embelliment de l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila, amb un cost estimat de 397.000 euros. Aquesta és la segona fase del projecte de millora de la instal·lació, després de les obres realitzades durant l'estiu a la pista d'atletisme. Els treballs formen part de la preparació de l'estadi per acollir els Jocs dels Petits Estats del 2025, els quals tindran lloc al maig.

Les obres hauran de completar-se abans del 31 de març del 2025, just dos mesos abans de l'inici dels Jocs, amb l'objectiu de garantir un estadi segur i modern per als esdeveniments esportius internacionals. Les empreses interessades poden descarregar les bases del concurs a la plataforma de contractació del sector públic i presentar les seves propostes fins al 23 d'octubre del 2024.

Els treballs de millora inclouen la reparació i embelliment de les graderies i la marquesina, tant per a l’interior com per a l’exterior de l’estadi. A la zona interior de la graderia, es repararan les fissures i desperfectes en el formigó, es substituiran els seients per uns de nous auto-abatibles, i es repararà la coberta en els punts on hi hagi filtracions. També es preveu l’ampliació del passadís de la primera grada i la millora de l’enllumenat amb llums LED.

Pel que fa a la façana exterior, es col·locaran panells d’alumini nous i es repararà el formigó de la base de les graderies. A més, s’enderrocarà el paviment de l'entrada i se'n construirà un de nou de material asfàltic. Altres intervencions inclouen la substitució dels tendals de la graderia exterior i la instal·lació d’un nou rètol exterior per l’estadi.

L'obertura de les ofertes tindrà lloc de manera telemàtica el 24 d’octubre de 2024, segons l'edicte publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).