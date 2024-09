Escaldes-Engordany presenta 'Caldes Festival' amb l'objectiu de donar a conèixer la zona

La parròquia d’Escaldes-Engordany estrenarà el ‘Caldes Festival’, un conjunt d’activitats ludicoculturals que tenen com a objectiu donar a conèixer la zona després de les diverses reformes i instal·lacions: “Volem començar a viure i fer nostre aquest projecte”, ha afirmat la cònsol major d’Escaldes, Rosa Gili, en el marc de la presentació de l’esdeveniment. En aquest sentit, Gili ha explicat que aquest festival ha de ser “l’imant que faci a la gent pujar fins aquí dalt”, fent així “descobrir espais nous a la ciutadania”.

Així doncs, des del divendres 27 de setembre fins al diumenge 29, diferents punts de la parròquia escaldenca s’ompliran d’actuacions musicals amb sessions de DJ, espectacles de dansa, representacions de circ, concerts i activitats amb jocs pels més petits. Concretament, pel que fa als espectacles de circ, el primer serà el dissabte a les 11.30 hores a la Placeta del Madriu i anirà a càrrec de la companyia Aiguaneix, consistint en un espectacle de trapezi fix. Aquesta representació es repetirà diumenge al mateix espai i a la mateixa hora. Tot just finalitzar, tant dissabte com diumenge hi haurà un espectacle d’acrobàcies a càrrec d'Essència ininterrompuda, a les 11.45 hores.

Entre altres espectacles, el programa comptarà amb un concert de Makuka, el qual presentarà el seu nou disc. L’actuació és dura a terme dissabte a les 19.00 hores al Jardí Borda Gabriel. La dansa contemporània també tindrà un espai en aquest festival amb la representació de ‘La salle d’attente, de la Cia Des-humains’. Aquesta es podrà veure divendres a les 20.30 hores a la plaça Santa Anna. Cal recordar que totes les activitats esmentades seran gratuïtes i se celebren en diferents espais per fer un recorregut per les noves adquisicions que ha fet el Comú en aquesta zona de la parròquia.

Així doncs, ‘Caldes Festival’ substitueix a ‘Sabors d’estiu' que, tal com ha explicat el conseller de Cultura d’Escaldes, Valentí Closa, “per qüestions d'emplaçament no es podia fer”, afegint que “aquest any es faci així no vol dir que els altres projectes acabin, però tot dependrà de la gent”. En aquest sentit, Gili ha deixat clar que el nom sota el qual es presenti l’esdeveniment “dona igual”, donat que “és igual com es digui, però aquest tipus de projecte continuarà”, ha ponderat.

Ajornades les obres de l’aparcament de l’església

D’altra banda, la cònsol major ha donat novetats sobre el progrés de les obres a l’aparcament de l’Església, les quals estaven previstes finalitzar cap a la tardor i s’ajornaran cap a finals d’any “sense data precisa”. El motiu principal, l’ampliació amb una segona plaça amb alçada del mateix aparcament: “Comprar el magatzem del costat ens ha permès fer l’ampliació”. Segons ha explicat Gili, l’obra permetrà l’aparició d’uns espais en els quals “s'hi podran fer algunes coses”.

A l'últim i qüestionada sobre l'ampliació de les instal·lacions de salut mental prevista a l'edifici Ròdol, Gili ha destacat que tot i que és un tema que "incumbeix" més el Govern, ja que es tracta d'un projecte en el qual el comú només es limita a donar els permisos d'obra, estan pendents d'una reunió amb els veïns i que després es podrà avaluar quin ha de ser el paper del comú al respecte.