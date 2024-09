De menys a més per estrenar-se amb victòria

No podia haver-hi millor manera per al MoraBanc Andorra de recuperar sensacions que batent un gran i reforçat Bàsquet Girona en l'obertura de la 45a edició de la Lliga Catalana. El marcador final ha estat de 84-61, i tot i que als pirenaics els ha costat entrar al partit, a poc s'han anat refent per endur-se el triomf amb molta solvència.

Els tricolor, avui com a locals, han començat una mica mancats en atac, i amb jugades ràpides han fet els primers punts amb Sekou Doumbouya i Jerrick Harding, aquest amb dos triples, per fer el 8-5 (6:40). Els de Fotis Katsikaris han estat encapçalats per Yves Pons, també amb un parell de triples, davant uns andorrans que semblaven tenir pressa en transició en atac. Els gironins també han jugat ràpid en atac, però sent molt més efectius, i a la meitat del quart ja anaven per davant 8-13 amb un dos més u d'Ike Iroegbu. Kyle Kuric ha fet acte de presència des de la línia de tres amb la primera pilota que ha tocat per retallar distàncies, però els del Principat en cap moment han pogut tirar còmodes, davant una bona defensa rival, i tampoc han estat encertats. De totes maneres, el lluminós ha continuat parell amb un dos més u de Felipe Dos Anjos (14-15), endollat a pintura però errat als tirs lliures. I és que des d'aquesta línia, els de Natxo Lezkano només han encistellat un de set, tancant el quart per sota (14-17).

El segon joc ha mantingut la igualtat i la dinàmica amb una forta defensa gironina, també amb més encert a cistella, i uns pirenaics molt poc endollats a pista sencera, i així ha arribat el màxim avantatge dels catalans (20-26) als tres minuts. Iroegbu ha jugat amb molta intensitat, passant per sobre a Shannon Evans, sent el diferencial de la primera meitat i fent que els seus imposessin un ritme impossible de seguir per als andorrans. Les diferències s'han mantingut, i els 14 punts del nord-americà-nigerià del Girona han portat el marcador al 27-33. A tres per la mitja part, bon parcial tricolor (7-0) per posar-se un per sota, i a partir d'aquí i en base una bona defensa, han aconseguit que els rivals perdin tres possessions seguides per marxar als vestidors amb un 36-33.

Ja en la represa, poc encert per part dels dos conjunts fins que als dos minuts Doumbouya fa un dos més u, al qual s'ha sumat una cistella de Harding per avançar als seus vuit punts per sobre i fer més gros el parcial (14-0) quan millor semblaven estar els visitants. Mala imatge en atac dels gironins, tot el contrari dels andorrans, endollats i elèctrics en transicions per posar-se 12 punts per sobre amb Doumbouya com a punta de llança. Poques coses li han sortit bé al conjunt presidit per Marc Gasol, observant impassible com els contraris s'anaven fent més forts, tot i tenir un molt darrer minut, per marxar al darrer quart amb un 59-48.

Veient-se amb possibilitats de tornar-se a posar dins el matx, els catalans han encetat l'últim període volent retallar distàncies, tasca que els de Lezkano han impedit per mantenir-se 11 per sobre. Encara més, i amb una tècnica pel mig i encertats en el rebot ofensiu, els tricolor han ampliat avantatge (73-54) abans d'arribar a l'equador del joc. El pobre bagatge en atac dels catalans, i les errades en defensa, no han mostrat res més del que ja s'ha vist sobre el parquet en els minuts anteriors, i així els pirenaics, amb el duel sentenciat, s'han endut el triomf per 84-61.

Demà a les 21.00 hores el MoraBanc s'enfrontarà amb el Barça en el segon partit del grup a la cerca d'un lloc a la final de diumenge.