La farsa burlesca de l’Ossa d’Ordino es representarà a Barcelona

La representació popular de 'L’última Ossa d’Ordino' serà una de les protagonistes de la jornada cultural organitzada per l’Associació d’Amics de la UNESCO de Barcelona el pròxim dimecres 18 de setembre. La farsa burlesca, interpretada per l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, clourà les activitats organitzades per l’entitat catalana amb col·laboració amb la CNAU i que porta per títol 'Andorra en una ullada'. L’actuació servirà per 'batejar' la rèplica de la màscara de l’ossa, que des d’aquesta primavera forma part de la col·lecció de màscares internacional Alas y Viento. És a dir, que el personatge de l’ossa utilitzarà la màscara del col·leccionista per fer la representació en lloc de l’habitual.

Prèvies a la representació hi haurà dues xerrades sobre patrimoni UNESCO andorrà. D’una banda, Joan Reguant -consultor en patrimoni cultural i impulsor i coordinador de diverses candidatures UNESCO- explicarà l’estat de la candidatura transnacional a Patrimoni Mundial 'Els testimonis materials de la construcció de l'Estat dels Pirineus: el Coprincipat d'Andorra'. De l’altra banda, el periodista, president de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino i membre del Consell Assessor de Patrimoni cultural d’Andorra, Albert Roig, farà la xerrada sobre les festes de l’os dels Pirineus centrada en les Festes de l’ossa d’Andorra i que farà dos anys van ser incloses per la UNESCO com a Patrimoni cultural immaterial de la humanitat. La xerrada de Roig donarà pas a la representació popular.

El programa d’actes de la jornada comença a les 18.00 hores i després d’una breu benvinguda per part de l’organització, es donarà pas a la inauguració de l’exposició itinerant de fotografia contemporània andorrana a càrrec del director de promoció cultural Joan Marc Joval.