Govern aporta cinc milions d'euros als pisos tutelats per a la gent gran de Sant Julià

Els pisos tutelats per a la gent gran ja són una realitat a la parròquia de Sant Julià de Lòria. El cònsol major, Cerni Cairat, ha afirmat avui que la qüestió de l'habitatge és la prioritat número u del Comú i, per aquest motiu, s'ha precedit a la firma d'un conveni amb el Govern perquè aquest contribueixi amb la Fundació Laurus en la venda de pisos assequibles a Sant Julià aportant cinc milions d'euros a la causa. Una notícia que ha aplegat aquest matí a la Sala Comuna als dos responsables i màxims dirigents de cada estament, Cairat i el cap de Govern, Xavier Espot, per a la materialització de l'acord.

Després del protocol, el cònsol lauredià ha emfatitzat que s'ha volgut continuar amb la iniciativa per construir pisos de lloguer assequible i adequats per a la gent gran iniciada durant el passat mandat. D'aquesta manera, Cairat ha anunciat que la nomenada fundació portarà a terme l'habilitació d'un edifici tutelat amb una cinquantena de pisos i destinat pròpiament per al col·lectiu de gent major de 65 anys. "Volem agrair a l'Executiu i al seu cap de Govern la implicació d'aquest capital de cinc milions que han destinat i que ens permetrà donar l'impuls definitiu per al bastiment d'aquest edifici per als nostres majors i que resulta tan necessari", ha asseverat el mandatari comunal.

Cairat també ha posat en relleu els 14 milions d'euros que disposa la corporació per constituir la fundació, els quals s'afegeixen als cinc milions que cedirà l'Executiu per posar el projecte en marxa. Així, amb l'entrada de Govern al patronat, "s'accelera el procés per habilitar la construcció de l'espai". La corporació comunal preveu que les obres puguin començar a tenir lloc el primer semestre del pròxim any i en un període estipulat de 42 mesos.

Pel que fa als detalls de la futura entitat, Cairat ha precisat que serà de "caràcter privat i amb l'ajuda d'una majoria d'actors privats que han afegit terrenys o quantitats econòmiques molt significatives". D'altra banda, i sobre l'estat de l'edifici, el cònsol ha detallat que ja disposen del pla arquitectònic acabat i que aviat es farà públic el seu disseny, concretant que contindrà "54 pisos d'uns 55 metres quadrats i estarà envoltat d'una zona enjardinada".

Per part de l'Executiu, Espot ha manifestat que aquest pressupost de cinc milions era "assumible" dins del compromís que vol destinar cada any l'Executiu al lloguer de preu assequible i que estan "convençuts de la importància i la repercussió que tindrà en el projecte". Al mateix temps, ha valorat que la contribució està "perfectament alineada amb les polítiques de la prefectura sobre l'atenció a la gent gran" i que els pisos estan pensats per a persones autònomes o en un estat similar, als quals se'ls dotarà de suport i de serveis comuns que els hi permetran dur a terme una vida amb independència i d'acord amb el que s'até al Pla Nacional sociosanitari.

La implicació de Govern en la fundació, en definitiva, ha permès corroborar i fer realitat el finançament que aquesta requeria, ja que, com ha justificat Espot, "el Comú de Sant Julià no compta amb una capacitat econòmica tan potent com la d'altres parròquies, tot havent realitzat un gran esforç". Finalment, des de la presidència han recalcat que aquest edifici "no només tindrà una repercussió a la parròquia laurediana, sinó en tot el país", defensant la participació i destacant que aviat s'encetarà la segona fase.