El Nacional ha de ser un fortí

Amb la primera victòria a domicili a la saca, l'FC Andorra ja pensa en el duel d'aquest diumenge davant la Ponferradina tot celebrant els tres punts a Tarassona. En aquest sentit, un dels homes destacats de Ferran Costa en l'últim partit, Jesús Clemente, ha assenyalat la importància de vèncer fora de casa i més en un estadi com l'aragonès. "És el que té aquesta categoria, que has de ser un grup bastant adaptable per jugar en aquesta mena de camps", ha indicat l'extremeny, afegint que "pel tipus de jugadors que tenim, crec que la podem tenir".

Contra els de 'Juanma' Barrero, Clemente va començar al lateral dret per posteriorment fer el canvi al costat esquerre. Preguntat per aquest aspecte, el jugador ha assegurat estar sempre a disposició del que demani Ferran Costa: "Sempre he sigut així, soc polivalent i em puc adaptar on sigui". Envers la seva adaptació al conjunt i al país, ha reconegut que va bé: "Tots ens estem coneixent en aquestes primeres setmanes i a poc a poc farem que l'equip creixi".

Aquest cap de setmana els pirenaics rebran un dels plats forts del grup, la Ponferradina. Els castellanolleonesos sumen quatre punts i només una victòria, però els tricolor saben que no serà un matx fàcil. En relació amb això, Clemente ha comentat que l'Estadi Nacional ha de ser un fortí: "No es poden escapar els punts a casa, hem de demostrar una versió molt bona tots els partits i competir sempre pel triomf".