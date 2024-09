El Comú d'Ordino invertirà 150.000 euros en el nou espai multiesportiu

El Comú d'Ordino ha fet públic la resolució del procés participatiu 'Tria quin espai vols!', on els joves de la parròquia i els estudiants de segona ensenyança i del sisè curs de primera ensenyança han pogut triar entre sis opcions per al nou espai multiesportiu, el qual se situarà a la zona verda del costat de l'Escola Andorrana de Segona Ensenyança. En la votació han participat 411 joves, dels quals 352 han estat alumnes de les escoles ordinenques. Finalment, la proposta guanyadora ha estat el multiesportiu amb una porteria de futbol, una cistella de bàsquet i llits elàstics amb un 33% (135 vots). "És fonamental fer participar el jovent, que vegin que tenen el seu lloc a la parròquia i que se'ls escolta" ha assenyalat la cònsol major, Maria del Mar Coma, segons informa l'ANA.



El procés participatiu de la iniciativa es va dur entre els mesos d'abril i juny, en què tots els joves d'entre 12 a 16 anys que estudien o viuen a Ordino van poder escollir la proposta que més els ha agradat. "Serà un espai d'esbarjo juvenil i versàtil per una franja d'edat que creiem que té una oferta molt limitada pel que fa als espais", ha revelat Coma. Durant aquest primer procés, s'ha comptat amb l'ajuda de la conselleria de Participació Ciutadana, així com el Punt d'Informació Jove (PIJ) i els tutors dels centres escolar. "Gairebé un 79,1% dels alumnes han participat. Els que no han pogut ha sigut perquè estaven fent altres activitats", ha incidit la consellera Meritxell Rabadà.



Enguany, s'ha tingut en compte una partida pressupostària de 150.000 euros, en la qual 50.000 euros aniran destinats als serveis d'oci del multiesportiu i la resta al recondicionament del terreny. "No descartem que l'any que ve hàgim de destinar una part més a la construcció de la zona", ha esmentat Coma. Dels 3.800 metres quadrats, es destinarà la meitat a la construcció de la zona juvenil en el terreny situat entre el centre educatiu, el Centre de Tecnificació d'Ordino (CTEO) i l'aparcament de Plana de Babot. Des de la corporació comunal no es descarta poder aprofitar la resta de la parcel·la per habilitar una zona esportiva.



"La idea que tenim és crear una sala tancada al quart de la Cortinada", ha confirmat la cònsol major d'Ordino, afegint que la prioritat és el multiesportiu, el qual es preveu que estigui enllestit de cara al 2025. Finalment, s'ha mencionat que el procés de licitació començarà aquesta tardor.