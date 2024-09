L'Executiu recapta més de 6,5 milions d'euros amb la nova taxa d'inversió estrangera immobiliària

El Govern ha superat les previsions inicials de recaptació amb la nova taxa d'inversió estrangera en béns immobles, segons han confirmat la ministra d'Economia i Treball, Conxita Marsol, i el ministre de Finances, Ramon Lladós, en una resposta oficial publicada avui al Butlletí del Consell General a la demanda efectuada pel conseller general d'Andorra Endavant, Marcos Monteagudo.

Després de sis mesos d'aplicació de l'impost, s'han recaptat un total de 6.536.282,31 €, una xifra que supera els 5 milions d'euros previstos pel Govern per a tot l'any 2024. "Amb aquest impost, hem aconseguit no només regular la inversió estrangera immobiliària, sinó també generar uns ingressos superiors als previstos inicialment," declaren, tot destacant l'impacte positiu d'aquesta mesura.

L'impost, aprovat mitjançant la Llei 3/2024 de l'1 de febrer, va ser dissenyat per controlar i ordenar la inversió estrangera en el sector immobiliari del Principat. Segons el Govern, durant aquest període s'han gestionat 265 pagaments a compte i 189 declaracions de l'impost, contribuint de manera significativa a la recaptació.

La gestió d'aquest nou impost ha estat facilitada per l'actualització del sistema tributari digital: "Hem implementat un sistema que permet agilitzar els tràmits de manera telemàtica, reduint la càrrega de treball tant per als fedataris públics com per als obligats tributaris", han afirmat, tot ressaltant la millora de l'eficiència en la presentació de liquidacions i l'emissió de certificats.

Així doncs, el Govern ha subratllat que la recaptació obtinguda fins ara ha superat les expectatives inicials, sense haver-se detectat problemes significatius en l'aplicació de la nova taxa. "Seguirem treballant per simplificar els procediments administratius relacionats amb la inversió estrangera immobiliària i fer-los encara més accessibles" han conclòs els dos ministres, confirmant el compromís del Govern amb la millora contínua del sistema.