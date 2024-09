Vicky Jiménez ja té el bitllet pels quarts del Ljubljana Challenger

L'accés als vuitens ja el va assolir sense gaires complicacions, i aquest matí ha repetit fita per accedir als quarts del quadre individual del Ljubljana Challenger Femení. Així, Vicky Jiménez s'ha desfet de la italiana Matilde Paoletti (número 1.042 al rànquing WTA) per 0-2 (5-7 i 1-6).

El primer set ha estat el més disputat, amb la tricolor perdent dos serveis per acabar-se veient superada, ràpidament, fins al 5-1. A partir de llavors, l'èpica. Ha trencat tres serveis a la rival i amb un vist i no vist ha remuntat per adjudicar-se el joc. El segon ja ha mantingut la dinàmica d'aquest final del primer, i trencant dos serveis més s'ha arribat de pressa al 0-5. Les opcions de Paoletti eren gairebé inexistents, però tampoc s'ha enfonsat i ha pogut maquillar el resultat fins a l'1-6.

A la pròxima ronda, la pirenaica es veurà les cares amb la guanyadora del duel, programat per a demà, entre l'anglesa Francesca Jones (177 WTA) i la croata Petra Marcinko (244 WTA).

Cal recordar que la tenista andorrana també pren part en aquesta cita en el quadre de dobles fent parella amb l'espanyola Ángela Fita (270 WTA). En la seva estrena d'aquesta tarda, als vuitens, han perdut 0-2 (3-6 i 5-7) davant la dupla formada per Miriam Škoch i Jesika Malečková. El primer set ha estat igualat fins al 2-2, però a partir de llavors les txeques s'han imposat fins a arribar al 2-5 per després tancar-lo al 3-6. En el segon set, amb tres pèrdues de servei seguides de Jiménez i Fita, s'ha arribat al 3-5 per més tard acabar-se empatant. Posteriorment, una nova pèrdua de servei i un darrer joc poc igualat ha donat el passi a Škoch i Malečková, les quals s'enfrontaran demà a la letona Diana Marcinkevica i la grega Sapfo Sakellaridi.