Fomentar l'art de carrer, el propòsit de la Festa de la Callaueta

El Comú d'Andorra la Vella torna a donar vida al carrer Callaueta amb un cap de setmana d'activitats adreçades al públic familiar i amb l'objectiu de potenciar els comerços de la zona. Per aquesta raó, els propers 13 i 14 de setembre tindrà lloc la Festa de Callaueta, un esdeveniment organitzat en col·laboració amb l'Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres que té com a eix central l'art de carrer. Sobre això, el cònsol major de la capital, Sergi González, ha explicat que el programa inclou diferents concursos, sortejos i concerts, així com mostres d'art.

Així, la festa donarà el tret de sortida el divendres a les 18.00 hores amb una inauguració a càrrec de Sidral Brass Band. Al llarg de la tarda, també hi haurà activitats de jocs de fusta en família; taules de dibuix on els més petits hauran de representar la festa; tallers de pintacares i globoflèxia a més d'un concert de la mà de Shuffle Express. Paral·lelament, durant tot el cap de setmana els assistents podran veure en directe la creació de la nova obra d'Art de Carrer, la qual es desenvoluparà a l'encreuament del carrer Bonaventura Riberaygua amb el carrer de la Sardana, a més d'un concurs de "fotos divertides d'art de carrer" on es podrà guanyar un iPhone 15.



De cara a dissabte, les activitats s'iniciaran al matí, on tornaran els jocs de fusta, les taules de dibuix i els tallers de pintacares, mentre que també s'han previst diverses actuacions: Cheerleader Màgic Teama les 11.00 i 12.00 hores, i animació infantil amb Trak a Trak a les 12.00 hores i amb la companyia 'Salta, canta i balla' a les 17.30 hores. El dissabte a la tarda, González ha avançat que també es viurà la visita del Brut del Bàsquet Club MoraBanc Andorra i dels jugadors de la temporada 2024-2025, els quals passejaran per Callaueta fent-se fotografies i signant autògrafs. La festa clourà amb el concert de The Royal 5 a les 20.30 hores, informa l'ANA.



El cònsol major també ha deixat clar que a l'hora de dissenyar el programa s'ha tingut en compte que Callaueta "és un barri familiar", en el qual "tenim un pol d'atracció" i, per això, s'ha apostat per organitzar activitats adreçades principalment als infants, ja que "si hi ha nens, hi ha adults". Al seu torn, la presidenta de l'associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres, Rosa Pascuet, ha precisat que Callaueta "és un barri molt dens per a Andorra la Vella" tenint en compte que hi resideixen unes 3.900 persones i que també es concentren una gran quantitat de comerços. Malgrat les dificultats per atreure turisme a la zona, ha reconegut que estan molt satisfets per l'organització d'aquesta festa, ja que contribuirà a "atreure la gent al barri" i donar-lo a conèixer entre els nous residents.