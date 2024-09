Olga Gelabert és nomenada ambaixadora d'Andorra a la República Portuguesa

El Consell de Ministres ha validat aquest dimecres, a proposta de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, el nomenament de la nova ambaixadora no resident d’Andorra a la República Portuguesa. Olga Gelabert assumeix les funcions de representant del Principat al país lusità, en substitució d’Eva Descarrega, la qual havia exercit aquesta posició fins ara. Un cop aprovada la decisió pel Govern, el Ministeri d’Afers Exteriors iniciarà els tràmits pertinents per obtenir el plàcet i poder oficialitzar l’assumpció del càrrec.

Amb aquesta decisió, es completa la mobilitat del cos diplomàtic del país, anunciada les darreres setmanes, que té com a objectiu continuar estenent la representació d’Andorra davant del màxim nombre de països de la Unió Europea. Olga Gelabert té una dilatada experiència en l’entorn polític nacional, com a consellera general, que va exercir entre els anys 2011 i 2015, i, posteriorment, com a ministra de Cultura, Joventut i Esports, entre el 2015 i el 2019.

L'operació Cautxú no afecta el nomenament

L'any 2019, Gelabert es va veure envoltada en una polèmica en ser investigada en el marc de l’operació Cautxú per un suposat delicte d’irregularitats en l’adjudicació d’una obra als vestidors de l’Estadi Nacional. En la investigació realitzada per la Policia, es va gravar una conversa telefònica entre Gelabert i Tomás Gea, qui era secretari general de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) i tenia el telèfon punxat. Aquest li demanava rapidesa per realitzar una remodelació als vestidors del camp, perquè la Federació Francesa de Futbol va amenaçar que el partit de la fase de classificació de l’Eurocopa del 2020 contra França no es jugaria pel mal estat dels vestidors, i exigia disputar el matx fora d’Andorra.

Per no allargar terminis i en tractar-se d’un pressupost no elevat, Gelabert i Gea es van dividir els treballs en tres parts que no arribaven als 7.500 euros, realitzant-se per les quantitats establertes a través d’una adjudicació directa. Les diferents parts es pagarien entre el Ministeri d’Esports, el d’Ordenament Territorial i la FAF.

En aquest sentit, el portaveu del Govern, Guillem Casal, ha deixat clar que l'Executiu s'ha assegurat que aquella situació estigués conclosa abans del seu nomenament, afirmant que "no tenim indicis que hi hagi cap situació incorrecta al voltant d’ella", ha explicat.