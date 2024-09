Tres accidents de trànsit deixen diversos ferits i provoquen retencions en diferents punts del país

Aquest dimecres, a les 14:08 hores, la Policia ha rebut un avís per un accident de trànsit que s'ha produït al punt quilomètric 4,650 de la CG-1, a l'altura de Santa Coloma, Andorra la Vella. L'accident ha implicat una motocicleta amb matrícula del Principat i un patinet elèctric. Els dos conductors, un home resident de 23 anys que conduïa la motocicleta i un altre home resident de 57 anys que circulava amb el patinet elèctric, han resultat ferits en l'incident. Ambdós han hagut de ser traslladats a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Les autoritats han intervingut per atendre la situació i investigar les causes de l'accident, a més de produir-se diverses retencions durant una hora.

Per altra banda, el cos policial també ha rebut un altre avís aquest dimecres a les 12.55 hores, sent informats d'un altre accident de trànsit que ha tingut lloc al punt quilomètric 10,900 de la CG-3, a l'alçada d'Ordino. L'incident ha implicat una motocicleta i un turisme, ambdós amb matrícula del Principat d'Andorra. El conductor de la motocicleta, un home resident de 58 anys, ha resultat ferit en l'accident i també ha hagut de ser traslladat al centre hospitalari. Les autoritats han actuat a la zona per gestionar la situació i investigar les circumstàncies de l'accident.

Finalment, l'avinguda Tarragona d'Andorra la Vella ha sigut testimoni també d'un accident en què s'ha vist implicat un turisme amb matrícula andorrana, entorn les 14.30 hores. Per causes encara desconegudes, el conductor del vehicle, el qual es trobava conduint en sentit sud, s'hauria enfilat a sobre de la zona enjardinada que hi ha a la mitjana de l'avinguda. Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat una dotació de Bombers i s'han patit també algunes retencions mentre s'efectuaven les tasques corresponents.