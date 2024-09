Cultura treballa per recuperar documents sobre Andorra que es troben a l'estranger

La recuperació de la documentació sobre Andorra o produïda per institucions andorranes, la qual es troba en arxius a l’estranger, és una de les línies de treball del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través del Departament de Patrimoni Cultural. L’objectiu és poder documentar tots aquests arxius i establir les relacions institucionals necessàries per disposar de còpies digitals a l’Arxiu Nacional d’aquesta documentació, per tal de centralitzar la recerca de tota la informació existent sobre el Principat.

Aquestes tasques s’estan pilotant a través de l’Arxiu Nacional, el qual centra la tasca de recuperació de fons de les institucions andorranes ubicats als arxius francesos (Centre dels Arxius Diplomàtics de Nantes i els Arxius Departamentals dels Pirineus Orientals), i també dels documents que fan referència a Andorra i que es troben a l’Arxiu General de l’Administració d’Espanya, situat a Alcalá de Henares, el qual disposa d’un gran volum documental (més de 600 unitats) sobre Andorra, produïda i rebuda pel Ministeri d’Afers Exteriors espanyol. En total, es tractarien d'uns 1.000 arxius, aproximadament.

Des que es va crear, l’Arxiu Nacional treballa en la recuperació del patrimoni documental d’Andorra per poder posar-lo a disposició dels ciutadans. En moments diferents, l’Arxiu Nacional ha dut a terme campanyes de recuperació i digitalització de documentació que es troba custodiada en arxius d’altres països. Així i tot, hi ha documentació clau del país a l’estranger i l’objectiu és que durant aquesta legislatura ja es pugui garantir la consulta des del país a una documentació que permetrà conèixer amb major detall la història d’Andorra.

Així doncs, el següent pas per part de l'Executiu és negociar amb les autoritats per disposar d'aquests arxius històrics, segons ha explicat el portaveu de Govern, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres: "Tots aquells que es puguin digitalitzar estaran disponibles i l'objectiu és fer-ho amb el màxim nombre de documents referents a Andorra". Pel que fa al temps d'espera per tenir disponible la documentació, Casal ha deixat clar que en el cas d'arxius que ja estiguin digitalitzats serà més àgil, però els que no ho estiguin "poden tardar un temps". El pagament d'aquesta digitalització també és una qüestió que es tractarà en les negociacions.

En referència a la documentació relacionada amb Andorra que es troba a l'episcopal, Casal ha explicat que "hi ha converses amb les autoritats de la Santa Seu per tenir accés als arxius", ha sentenciat.