Casal reitera que Andorra té "ben encarrilada" la negociació sobre els controls a les fronteres

El Govern reitera que té "ben encarrilada" la negociació amb la Unió Europea sobre els controls que es volen establir per a ciutadans de països que no formen part de l'espai Schengen, l'anomenat sistema ETIAS. D'aquesta manera, i tenint en compte que aquest dijous ha de tenir lloc a Andorra la primera de les reunions d'una ronda de negociacions entre Andorra i la Comissió Europea, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha manifestat que aquesta negociació "segueix un camí aplausit" i ha reiterat les paraules de la ministra de Presidència, Conxita Marsol, remarcant que el fet que Andorra hagi tancat les negociacions per a l'Acord d'associació ha de ser un aval per afrontar aquestes converses de manera satisfactòria.

En aquest sentit, Casal ha destacat que tant Andorra com San Marino, els dos països que “curiosament” han conclòs l'Acord tenen "ben encarada una negociació que respecti les seves especificitats", tot subrallant el fet que aquesta primera reunió entre la comissió tècnica andorrana i la de la Comissió Europea tingui precisament lloc a Andorra, ja que això ha de servir perquè els experts que viatgin al Principat coneguin "la situació real" del país.

Govern no preveu cap allau de treballadors

D'altra banda, i qüestionat sobre una possible allau de treballadors extracomunitaris que podrien voler venir a fer la temporada al país, Casal ha destacat que en aquests moments des de l'Executiu no tenen constància de "cap allau o situació sobrevinguda" i ha detallat que se seguirà el mateix procediment que l'any passat quan es va contactar amb les autoritats competents dels països d'origen d'aquests treballadors perquè puguin rebre "una informació veraç i institucionalitzada" i perquè no se'ls indueixi a "error". En tot cas, el portaveu del Govern ha manifestat que ara caldrà establir el contingent i les condicions que han de complir les persones que vulguin acollir-se a aquesta quota d'hivern.