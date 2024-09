Grandvallet solicita unes disculpes per part del restaurant implicat en l'incident

La presidenta de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional del Principat d'Andorra (AMIDA), Agustina Grandvallet, ha reiterat que “no s’ha inventat res” en relació amb l’incident que va tenir lloc fa unes setmanes a un restaurant de Sant Julià de Lòria. Per posar amb antecedents, a finals d’agost, la Federació Andorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) va emetre un comunicat denunciant que un establiment de la parròquia laurediana havia impedit l'accés a una persona per utilitzar cadira de rodes. Segons un treballador del restaurant, els motius de la denegació d'accés van ser logístics, ja que “l’interior del local estava ple”.

LLEGEIX MÉS: La FAAD denuncia un acte de discriminació a una persona amb discapacitat en un restaurant

Setmanes després, Grandvallet ha ampliat la seva versió en una entrevista al programa ‘Avui serà un bon dia’ de RTVA. La presidenta d'AMIDA ha insistit que “no s’ha inventat res”, subratllant que les formes en què es va gestionar la situació van ser abruptes, deixant-la descol·locada. A més, ha expressat que no busca una sanció econòmica, sinó evitar que situacions com aquesta es repeteixin: “Jo voldria que no passés mai més”, ha afegit, destacant també que “en privat m’haurien de demanar perdó”.

Per la seva banda, fonts del restaurant han informat a EL PERIÒDIC que fins ara no han rebut cap denúncia formal, però sí que han enviat una carta al Raonador del Ciutadà exposant la seva versió dels fets. Defensen que no disposaven d’espai “ni per a una persona amb cadira de rodes ni sense”. Pel que fa a la petició de disculpes de Grandvallet, el restaurant considera que “en tot cas, hauria de ser ella qui es disculpés per difamació”.

Els fets

El passat 31 d'agost, la Federació Andorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) va denunciar un acte de discriminació contra una persona amb discapacitat en un restaurant de Sant Julià de Lòria. Així ho va explicar l'entitat en un comunicat, en què es va detallar que "la persona va ser rebutjada l’entrada al restaurant únicament pel fet de ser usuària de cadira de rodes".

D'altra banda, per part de l'establiment van defensar que l'interior del restaurant estava ple i li van oferir una taula a la terrassa. Un treballador del local va assegurar en declaracions a el PERIÒDIC que "aquí mai s'ha discriminat algú per anar amb cadira de rodes ni per cap altre motiu".