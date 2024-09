Descens del 2,9% en el nombre de persones inscrites al Servei d'Ocupació

El nombre de persones inscrites al Servei d'Ocupació d'Andorra (SOA) durant el mes d'agost s'ha situat en les 304 persones, una xifra que representa un descens del 2,9% (313 persones) respecte del mes anterior i una baixada del 4,1% si es compara amb l'agost del 2023 (317 persones).



Així mateix, tal com publica el departament d'Estadística, el nombre de demandants en millora de feina a finals de mes ha estat de 236 (229 el mes anterior), fet que representa una variació mensual positiva del 3,1% i una variació negativa del 5,2% respecte de l'agost de l'any anterior, quan hi havia 249 persones.



De la mateixa manera, el nombre de demandants de serveis a finals d'agost ha estat de 75. D'aquests, hi ha un demandant en situació de baixa mèdica superior a sis mesos i 74 demandants de serveis en situació d’ocupació. La variació respecte del mes anterior és d’un 4,2% més en el cas dels demandants de serveis en situació d’ocupació, mentre que pels demandants en situació de baixa mèdica és d'un demandant més.



Paral·lelament, a tancament d'agost el nombre total de llocs de treball oferts és de 1.495 (1.562 el mes anterior), equivalent a una variació mensual negativa del 4,3% i una variació, també negativa, del 15% respecte de l'agost de l'any 2023 (1.758 ofertes de treball).



El nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada per Govern és de 21, el que representa una baixada d’un 8,7% respecte al mes anterior (23 persones) i un descens del 8,7% respecte a l’agost de l’any passat (23 persones).



Finalment, cal destacar que durant l'agost s'han fet vuit contractacions mitjançant el SOA i altres cinc a través dels programes de treball temporal. A més, del total de persones inscrites en el servei, n'hi ha 57 que van trobar feina pels seus propis mitjans.