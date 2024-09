Montaner acusa Govern de desviar la petició de regulació del cànnabis terapèutic cap a l'estudi sobre el cultiu

La petició d'Andorra Endavant per definir un marc legislatiu més flexible sobre els productes de CBD ha generat polèmica en els últims dies, enmig de les crítiques cap a l'Executiu per evitar afrontar la qüestió de manera directa. Aquest desviament es va fer encara més visible amb la publicació de la resposta parlamentària presentada pel grup polític el passat 6 de juny, en què la presidenta del grup parlamentari, Carine Montaner, demanava informes sobre la viabilitat de la regulació del CBD, així com tota la documentació relacionada amb les reunions de treball que el Govern ha celebrat al respecte.



Segons el Butlletí Oficial del Consell General, publicat ahir, el Govern ha centrat els seus esforços en l'estudi de la viabilitat tècnica i econòmica del cultiu de cànem o cànnabis al país. Tal com recull el document: "Primer de tot, cal precisar que el Govern no ha treballat per regular exclusivament el CBD, sinó que la feina que s'ha dut a terme té un abast molt més ampli i complex, atès que l'objectiu que s'ha cercat des del Govern és estudiar si és tècnicament viable i econòmicament sostenible la possibilitat d'introduir el cultiu del cànem o cànnabis".

Carine Montaner, per la seva part, ha expressat la seva disconformitat amb la resposta rebuda per part del Govern, considerant-la "inacceptable". Montaner ha destacat que l'Executiu centra els seus esforços en l'estudi de cultius de cànnabis i manté una ferma prohibició sobre el CBD recreatiu, un concepte que ella mateixa ha qualificat de confús: "Govern no sap ni del que parla" va afirmar Montaner, assegurant que "el CBD recreatiu no existeix". El butlletí oficial subratlla que l'ús recreatiu està "totalment exclòs de l'àmbit de l'estudi, d'acord amb l'encàrrec que es va fer a l'IRTA seguint les premisses del Govern".



Respecte a les despeses associades als informes sobre la viabilitat del cultiu de cànnabis, Montaner va criticar durament la gestió del Govern, afirmant que els diners podrien haver estat utilitzats d'una manera més productiva: "Amb 100.000 euros s'hauria pogut redactar quatre lleis per regular el cànnabis terapèutic". Montaner va detallar que, com a grup parlamentari, tenien dues opcions: "Podíem fer una llei molt exhaustiva que hagués costat uns 25.000 euros, però no ens ho podíem permetre perquè ja havíem gastat diners en l'estudi d'impacte amb l'informe Gide". Per aquest motiu, van optar per una normativa genèrica, que posteriorment permetria demanar reglaments al Govern, ja que aquesta opció resultava més econòmica. No obstant això, Montaner va lamentar que "Govern va tombar aquesta proposta", i va subratllar que amb els recursos destinats als informes de viabilitat del cultiu de cànnabis, "Govern hagués pogut redactar quatre lleis de cànnabis terapèutic, perquè coneixem els preus".