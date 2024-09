Un equip arbitral andorrà pren part al Preeuropeu sub21

Dimarts passat, un equip arbitral andorrà va ser l'encarregat de xiular un Estònia - Alemanya corresponent al grup D del Preeuropeu sub21. Els protagonistes van ser Antoine Chiaramonti (àrbitre principal), Andreu Vilanova i Ainhoa Fernández (àrbitres assistents) i Luis do Nascimento (quart àrbitre), i el partit va finalitzar 1-10 a favor dels germànics.

Els visitants es van arribar a posar vuit dianes per sobre amb un hat-trick de Karim Adeyemi, un doblet de Nick Woltemade i els gols de Nicolò Tresoldi, Eric Martel i Max Rosenfelder. Els estonis van maquillar el resultat amb el gol de Aleksandr Šapovalov, tot i que els alemanys van tornar a veure porta amb Tim Lemperle i Ansgar Knauff. Per continuar una mica amb el context, Alemanya es manté líder de grup amb 22 punts, set victòries i només un empat. Per contra, Estònia és l'última classificada amb un punt.