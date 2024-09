L'AR+I presenta els resultats de dues investigacions sobre l'increment de temperatures

La Universitat de Barcelona ha acollit durant cinc dies d'aquest principi de setembre la trobada anual de l'European Meteorological Association. L'esdeveniment d'enguany ha posat el focus en l'intercanvi de coneixements, reptes i experiències de la comunitat meteorològica i climàtica internacional sota el lema 'The role of weather and climate research in the achievement of a climate-neutral Europe', en el camí cap a una Europa sostenible.



Andorra Recerca Innovació (AR+I) hi ha participat, seguint de ben a prop les sessions de treball i presentant els resultats de dos estudis en l'àmbit de la meteorologia i climatologia de muntanya. Per una banda, el treball 'Thermal inversion analysis in the Andorra Central Valley and its relationship with pollutants and meteorological variables', el qual se centra en l'estudi de processos de transport i intercanvi atmosfèric en zones de muntanya. A grans trets, els resultats del treball indiquen un augment de la freqüència i duració dels episodis d'inversió tèrmica durant les últimes dècades, així com les onades de calor en les zones de muntanya, influenciades principalment per condicions d'alta pressió sinòptica, tal com demostren les dades registrades al Pirineu.



En el segon estudi, titulat 'Characterizing snow seasons through the application of a new Multivariate Snow Index', s'esmenta que a finals del segle XXI el nivell de gasos d'efecte hivernacle jugarà un paper fonamental en els escenaris d'emissions i augment de la temperatura. De fet, durant les darreres dècades la profunditat de la neu en les regions de muntanya com el Pirineu ha tendit a disminuir a conseqüència d'un augment de la temperatura mitjana i la variabilitat de les precipitacions. D'aquesta manera, diversos sectors com el turisme de neu i la generació d'energia hidroelèctrica s'han vist afectats per aquest canvi en les tendències de la neu.