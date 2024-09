El Torneig de futsal de Sant Corneli incrementa la participació

Enguany el Torneig de Futbol Sala de Sant Corneli arriba a la quarta edició i ho fa amb un increment de participants i canvi de format, doncs es comptarà amb un primer partit amistós, el tradicional format pels conjunts masculins i un triangular pels femenins, ja que aquest any en seran tres. Durant la presentació de la cita, la qual tindrà lloc aquest cap de setmana al pavelló Germans Riba, han pres part el conseller de Turisme, Esports i Dinamització del Comú d'Ordino, Jordi Serracanta; el secretari de l'FC Madriu – equip organitzador juntament amb la corporació – Pau Duran, i el director del torneig, Lluís Bigordà.

Durant la sessió, Serracanta ha recordat que es tracta d'una data important perquè coincideix amb la Festa Major de la parròquia ordinenca i que el torneig és una mostra per reactivar els caps de setmana en època baixa de turisme. De fet, el conseller ha apuntat que aquest, després de la primera setmana escolar, és potser el cap de setmana "més baix després de l'estiu". Així mateix, ha elogiat al Madriu per la tasca feta al llarg dels anys perquè "s'ho han treballat molt", i ha indicat que l'activitat portarà entorn unes 150 persones.

Pel que fa a l'esdeveniment, Bigordà ha esmentat que serveix com a preparació de pretemporada per als equips forans, els quals en aquesta edició passen de quatre a sis. El CE Fonollosa i el Bouloc Futsal repeteixen, i el primer, a més del conjunt masculí i femení, portarà el segon equip, mentre que els francesos vindran per primera vegada amb el combinat femení. A aquests, i comptant ja els habituals FC Madriu i ENFAF femení, se'ls ha de sumar el CE Esperança, l'FC Oló i l'Espoir Club Toulousain, un segon conjunt gal que tancarà el triangular de la competició femenina.

Els organitzadors, a tot això, no tanquen la porta a incrementar els participants de cara pròxims cursos amb la voluntat de continuar creixent. Cal recordar que la intenció l'any passat era poder acollir quatre equips femenins, una opció que no s'ha pogut donar tot i que es continuarà treballant per assolir-ho. A més, i demanats per una possible participació de combinats espanyols, Duran ha destacat que aquest any s'havia contactat amb un equip de Saragossa, però que al final no s'ha pogut donar la seva arribada. Així mateix, el secretari de l'FC Madriu ha dit que la voluntat és portar conjunts d'Aragó, Castelló o similar "per donar més reconeixement al certamen".

El calendari

El dissabte s'obrirà la competició amb l'amistós entre el CE Fonollosa B i el CE Esperança (12.00 hores). El seguirà el primer duel del triangular femení entre l'ENFAF i l'Espoir Club Toulousain (13.30 hores) i les semifinals masculines amb l'FC Oló contra el Bouloc Futsal (15.00 hores) i l'FC Madriu contra el Fonollosa (17.00 hores). Per tancar la jornada, el segon duel del triangular amb l'ENFAF davant el Fonollosa (19.00 hores).

L'endemà es començarà amb el darrer duel femení, entre el Fonollosa i el Toulousain (09.30 hores), per posteriorment donar pas a la lluita pel bronze (11.00 hores) i després a la gran final (13.00 hores). A les 14.30 hores, l'entrega de premis.