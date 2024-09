Escaldes-Engordany exposa el cartell d'activitats culturals per al curs 2024-25

El Comú d'Escaldes-Engordany ha fet públic aquest migdia a través de les seves xarxes socials tota l'oferta cultural i pedagògica que brindarà la parròquia de cara al curs actual. D'aquesta manera, tal com es detalla al cartell de la programació, la temporada es divideix en sis eixos principals: l'Escola d'Art, l'Escola de Música, els Balls de saló, l'Esbart Santa Anna, el Taller Tèxtil i de Vidre i la Coral. Cal citar que totes les activitats es duran a terme a l'edifici La Llanterna, ubicat a l'avinguda de Fiter i Rosell 71.

Quant al primer bloc, hi haurà tallers d'arts plàstiques tant per a infants com per a adults a la primera planta; el primer a càrrec de la professora Eve Ariza i el segon amb Mercè Ciàurriz, amb horaris de dilluns a dijous en el cas dels nens i de dimarts a dijous per la programació d'adults. El curs d'arts plàstiques d'ambdues disciplines ja ha començat i per als nous alumnes s'obren les inscripcions el 16 de setembre.

Pel que fa a l'Escola de Música, també l'oferta se separa entre nens i adults a la segona planta i comptarà amb un professorat compost per Diego Galdón, Àngel Garcia, Roser Puigbó i Lumi Sada. L'inici del curs tindrà lloc el pròxim 1 d'octubre i els preus de les escoles és de 80,90 euros mensuals per als infants i de 60,65 euros per als majors de 18 anys. El tercer apartat el comprenen els balls de saló a la planta menys quatre i aquests aniran impartits pels professors de dansa Susanna Primetti i Xavier Santaella. L'inici del curs tindrà lloc el pròxim dimecres 18 de setembre i es divideix en tres nivells de dificultat, tots amb un preu fix de 54 euros i amb la possibilitat també d'efectuar classes de coreodansa (mateix preu).

El quart bloc correspon a l'Esbart de Santa Anna i aquest es durà a terme a la sala d'assaig de la nomenada entitat al Prat del Roure. Es tracta d'una activitat gratuïta per a tots els públics i que combina la riquesa d'un conjunt de balls tradicionals andorrans, catalans, valencians i balears, entre altres. Les inscripcions queden obertes a partir del 16 de setembre i s'efectuaran a la sala d'assaig. D'altre costat, el Taller Tèxtil i de Vidre tindrà lloc al Passeig del Valira amb el propòsit de promoure totes les variants d'art i d'artesania tèxtil i per canalitzar l'habilitat creativa de l'alumne i dividit en tres vessants. Les inscripcions s'han de fer al mateix taller a partir del dilluns 16 de setembre.

Per acabar, les classes de Coral es durà a terme de dimarts a dijous de les 20.00 a les 20.30 hores a la Llar de Jubilats d'Escaldes-Engordany a la primera planta de l'edifici Prat Gran.