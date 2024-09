L’UdA representa Europa a l’Acadèmia Internacional de la Francofonia Científica

El rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Juli Minoves, ha participat telemàticament, aquest dijous, a la primera reunió del consell d’administració de la recentment creada Acadèmia Internacional de la Francofonia Científica, amb seu al Marroc. El rector representa en aquest consell d’administració a tots els rectors de la conferència regional de rectors d’Europa Occidental de l’Agència Universitària de la Francofonia (AUF-EO), organització de la qual n’ocupa una de les quatre vicepresidències. Minoves ha assumit aquesta representació a petició del president dels rectors francòfons europeus. A la reunió fundacional del consell d’administració s’han aprovat els estatuts de l’Acadèmia i s’han tractat diversos projectes de futur, com ara l’organització d’un col·loqui internacional. També s’han elegit quatre persones per redactar els reglaments interns de l’Acadèmia, una de les quals ha estat el rector Minoves. L’Acadèmia Internacional de la Francofonia Científica està presidida pel marroquí André Azoulay i en dirigeix els treballs el rector de l’Agència Universitària de la Francofonia, Slim Khalbous. Té la de missió promoure els intercanvis científics en l’espai francòfon, i encoratjar la producció i l’edició científiques francòfones, posant l’èmfasi en el multilingüisme.

