La sub19, a la final del grup Intercontinental del Mundial d'hoquei

Ha estat l'últim escull per decidir la primera posició del grup entre els dos combinats invictes fins a la data. Aquest matí la sub19 andorrana d'hoquei ha guanyat amb un ajustat 4-7 contra l'Índia per assolir el pas a la final del grup Intercontinental dels World Roller Games de Novara (Itàlia).

El partit ha estat d'alts i baixos, tot i que l'inici dels andorrans ha estat demolidor. "Hem seguit el pla de partit jugant com ho havíem de fer", ha dit el tècnic Manel Rubio, assenyalant que als primers cinc minuts ja anaven amb un 0-3 per davant al marcador. A partir d'aquí "ens ha entrat una mica la precipitació per matar el partit", i volent córrer de més els tricolor han perdut pilotes que els indis han aprofitat per retallar distàncies i marxar al descans amb un 3-4. A la tornada dels vestidors "hem sortit desencertats" i els rivals ràpidament han fet l'empat, fins que després d'un temps mort per analitzar que calia tornar al joc mostrat al principi els pirenaics han passat al 4-7 final. De cara la final, Rubio ha assegurat que ho donaran tot per posar la cirereta a la cita, perquè "els nanos s'ho mereixen".