Govern remarca que actualment no hi ha llista d'espera als centres sociosanitaris

El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat durant la celebració del Dia de Meritxell al centre sociosanitari El Cedre que actualment no hi ha llista d'espera per accedir a una plaça en aquests centres, afirmant que totes les persones que ho necessiten tenen un recurs assignat. Segons Espot, "no tenim cap llista d'espera en el sentit que tothom té un recurs assignat, sigui un centre social sanitari per la via concertada o per la via privada, o el servei d'atenció domiciliària."

Aquesta afirmació contrasta amb la percepció pública de dificultats d'accés a places en centres sociosanitaris, un tema recurrent que, com ha explicat el mateix Espot, ha estat tractat amb la ministra d'Afers Socials. Tot i això, ha reconegut que hi ha persones que actualment es troben en centres privats i que desitgen accedir a places públiques, fet que genera una petita llista d'espera que es gestiona a mesura que s'alliberen places o es concerten de noves.

El cap de l'Executiu ha remarcat que durant l'últim any s'han reconvertit unes 20 places hospitalàries del centre El Cedre en places sociosanitàries, un fet que ha ajudat a reduir encara més l'espera per aquestes places públiques. A més, ha anunciat que el Govern està treballant en altres projectes, com el de l'hotel social de la Creu Roja, el qual s'ubicarà a l'antic hotel Pere d'Alba, i que també contribuirà a l'augment de l'oferta de places.

En aquest sentit, el cap de Govern ha destacat la importància de col·laborar amb el sector privat per garantir la disponibilitat de recursos adequats per a la gent gran, tot subratllant que "és una bona notícia que el sector privat també inverteixi en estructures que tenen una vocació de servei públic", la qual cosa ajudarà a satisfer la demanda creixent d'aquests serveis a mesura que la població del Principat envelleix.

D'altra banda, Espot ha reafirmat el compromís del Govern en impulsar polítiques socials que millorin la qualitat de vida de la gent gran, seguint un model d'atenció centrat en les persones i les seves necessitats, i no en les estructures. "L'objectiu és que les estructures s'adaptin a les necessitats de la gent gran, evitant que se sentin institucionalitzats o aïllats de la societat", ha afirmat.

Amb la presència de les ministres Helena Mas i Trini Marín, el cap de Govern ha aprofitat per reconèixer la tasca del personal dels centres sociosanitaris del país i per subratllar la importància de continuar amb iniciatives que garanteixin l'atenció i el benestar de les persones grans d'Andorra.