Doria accedeix a les semifinals de caiac de la Copa del Món d’Ivrea

Demà tindran lloc les semifinals i la final de la disciplina, així com les sèries de canoa. De cara el diumenge, està programat el caiac-cross.

A la primera baixada, la palista pirenaica ha estat 38a (de 45) assolint un temps de 145.65, amb sancions de dos i 50 segons per tocar i saltar-se una porta, respectivament. Ja en la segona mànega, Doria ha millorat molt per quedar-se amb un 93.27, a poc més de dos segons de la primera classificada, la polonesa Klaudia Zwolińska, amb una sanció de dos segons a la porta tres.

Per Pol Forcada Quevedo

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació