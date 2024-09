Espot desvincula el referèndum sobre l'Acord de les negociacions sobre els controls fronterers

El cap de Govern, Xavier Espot, ha aclarit avui que la visita de la negociadora de la Comissió Europea a Andorra, destinada a observar de primera mà el funcionament dels punts fronterers del Principat, forma part d'un procés de negociació ja programat i que no té relació directa amb la convocatòria del referèndum sobre l'Acord d'associació amb la Unió Europea. Espot ha remarcat que les negociacions sobre aquest acord no són un procés sobtat, sinó que s'han anat treballant des de fa temps, amb l'inici de les discussions concretes sobre un text el passat mes d'agost.

Així i tot, el mandatari ha explicat que la negociació amb Europa per excloure els ciutadans andorrans dels controls sistemàtics a les fronteres és una bona notícia, ja que beneficiarà la mobilitat i el flux de turistes. No obstant això, ha recalcat que el referèndum sobre l'Acord d'associació dependrà dels tempos d'aprovació de l'acord per part del Consell de la Unió Europea, i no de consideracions polítiques com especulen alguns mitjans.

"No sabem encara si el Consell considerarà aquest acord com a mixt o no, i això determinarà quan podrem signar-lo i portar-lo a ratificació", ha ponderat Espot, afegint que la data del referèndum no està encara fixada. Malgrat aquesta incertesa, el cap de Govern ha confirmat que el referèndum es farà "sí o sí" si no hi ha circumstàncies extraordinàries que ho impedeixin, i ha insistit en la seva importància per donar veu a la ciutadania en aquest procés.

Negociacions per l'ETIAS, "ben encarrilades"

En paral·lel, el ministre portaveu del Govern, Guillem Casal, va reiterar ahir que les negociacions amb la Unió Europea per establir els controls per als ciutadans de països fora de l'espai Schengen, dins el sistema ETIAS, "segueixen un camí plàcid". Casal va destacar que la primera reunió tècnica entre Andorra i la Comissió Europea, que ha tingut lloc aquest dijous al Principat, serviria perquè els experts europeus coneguin de prop "la situació real" del país, tot subrallant que tant Andorra com San Marino tenen una negociació "ben encarada" que respectarà les seves especificitats. A més, el portaveu va recordar que l'Acord d'associació signat ha de servir com a aval per afrontar aquestes converses amb garanties d'èxit.