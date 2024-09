L'informe anual del Raonador del Ciutadà revela un augment del 22% en els expedients

Aquest tarda s’ha presentat al Consell General l’informe anual del Raonador del Ciutadà corresponent a l'any 2023. En aquesta sessió, els consellers han destacat l'augment del 22% en els expedients gestionats respecte a l'any anterior, amb una preocupació central sobre la problemàtica de l’habitatge.

Des de la bancada socialdemòcrata, el conseller Pere Baró ha criticat la gestió actual de l’habitatge, destacant l'augment dels expedients com a símptoma de la casuística: "Els expedients han augmentat un 22% respecte al 2022", ha afirmat Baró, tot assenyalant que aquesta xifra evidencia que les polítiques dels demòcrates i els seus aliats "no funcionen". A més, Baró ha proposat una llei per elevar l’estàndard del Raonador del Ciutadà seguint els principis de Venècia, amb l’objectiu de consolidar-lo com a màxim defensor de la ciutadania.

Respecte a la qüestió de l’habitatge, el també president del partit socialdemòcrata ha criticat la manca de solucions a llarg termini: "La famosa Llei Òmnibus no serà la solució, sinó una mesura a curt termini", ha afirmat, fent èmfasi en els efectes de la inversió estrangera en el mercat immobiliari.

Per la seva part, la consellera general del grup parlamentari de Concòrdia, Nuria Segués, ha coincidit amb Baró en destacar l’augment dels expedients vinculats a l’habitatge, indicant que aquesta problemàtica afecta especialment a persones que porten vivint al país durant dècades. "Del 2022 al 2023 els dossiers del ciutadà s’han vist un 22% augmentats", ha reiterat Segués, destacant que la majoria d’aquests expedients estan relacionats amb problemes d’allotjament. "Volem una solució definitiva per accedir a un habitatge digne", ha afirmat, proposant mesures com l'increment dels impostos per a qui ja té diverses propietats o la venda de pisos buits.

Així i tot, el president de la bancada demòcrata, Jordi Jordana, ha qualificat l'informe com un document "transitori", tot indicant que encara hi ha un nombre significatiu de dossiers oberts, especialment relacionats amb l’habitatge. "Es tenen 219 dossiers per a l’habitatge", ha explicat Jordana, qui ha afegit que durant els mesos d'octubre i novembre es van registrar 55 consultes sobre aquest tema, amb una lleugera reducció al desembre, gràcies a les mesures implementades pel Govern des del període de la pandèmia.

Jordana també ha subratllat que la Llei Òmnibus serà clau per "contrarestar el problema de l’habitatge", tot advocant per un equilibri entre arrendataris i propietaris. "Hi ha molts altres països que tampoc estan per tirar coets i estan pitjors", ha remarcat, destacant que una de les principals prioritats del Govern és abordar aquesta situació social.