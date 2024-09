Pere Pastor, nomenat magistrat del Tribunal Constitucional entre elogis

En la sessió d'avui del Consell General, s'ha oficialitzat el nomenament de Pere Pastor com a nou magistrat del Tribunal Constitucional. Pastor, qui compta amb una trajectòria de més de 20 anys en l'àmbit judicial i més de 10 anys com a batlle, ha estat reconegut per la seva dilatada experiència i compromís amb la justícia. La decisió ha estat rebuda amb elogis per part dels diversos consellers, els quals han destacat tant les seves capacitats professionals com personals.

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha assenyalat la importància d'un òrgan institucional com el TC com a garant final dels drets de la ciutadania. "El Tribunal Constitucional és l'última línia de defensa dels nostres drets, i amb aquest nomenament es fa un nou pas endavant", ha esmentat Escalé, tot posant en relleu la necessitat de garantir un sistema judicial equilibrat en què les decisions dels tribunals andorrans puguin ser contrastades amb les institucions europees, com per exemple el Tribunal Europeu de Justícia.

A més, el president de Concòrdia ha volgut també reconèixer la dedicació i l'aportació de Dominique Rousseau, fins ara magistrat del TC i a qui ha agraït els serveis prestats. "Avui és un bon dia per Andorra", ha conclòs el conseller, posant en valor, un cop més, que Pastor "té una gran experiència molt dilatada en el temps".

Per la seva part, la consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha destacat les qualitats humanes de Pastor, a més de la seva capacitat professional, tot subratllant el seu compromís amb la justícia: "És una persona amb qualitats que admiro, com la modèstia i la tenacitat amb què ha treballat durant més de 20 anys", ha declarat Vela. Tanmateix, la consellera també ha expressat la seva confiança en el fet que Pastor garantirà la protecció dels drets constitucionals del país, afirmant que "creiem que els nostres drets constitucionals estan molt ben resguardats a les seves mans".

Des de la bancada de la majoria, el president del grup parlamentari de Demòcrates, Jordi Jordana, ha subscrit les declaracions anteriors, destacant la idoneïtat de Pastor per al càrrec i celebrant la unanimitat del Consell General en aquest nomenament. "Pastor forma part del Tribunal Constitucional i celebrem la unanimitat del nomenament del magistrat", ha declarat, posant en valor que es tracta d'una persona idònia per ocupar el càrrec, gràcies, en part, al seu bagatge jurídic.

Finalment, el conseller general Carles Naudi ha ressaltat la importància del nomenament, qualificat com un moment clau per al sistema judicial del país. "El nou magistrat permet desencadenar un moment transcendental per a la importància que tindrà al sistema judicial del país", ha afirmat Naudi, destacant la seva llarga experiència afirmant que la seva trajectòria el converteix en la persona adequada per ocupar aquest càrrec.