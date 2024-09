Marta Alberch entra al Comitè Director de l'Institut Nacional de l'Habitatge.

La que havia sigut fins ara la directora interina de l'Institut Nacional de l'Habitatge, Marta Alberch (recordem després de la renúncia emesa per Josep Maria Pla el passat mes de juny), ha tingut avui el seu nomenament oficial i aprovació per part del Consell General amb la seva inclusió al Comitè Director del citat institut per esdevenir la directora general. A més, no ho farà sola, ja que la cambra també ha designat a l'arquitecte Lluís Ginjaume, representant dels comuns a l'INH, com a nou membre del nomenat comitè.

A aquest efecte, i abans de la respectiva aprovació del nomenament, ha sigut la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui ha près el torn de paraula per encetar i declarar la nova etapa que afrontarà l'institut a partir d'aquests moments. "Amb la Diada de Meritxell i amb l'inici del nou curs escolar donem oficialment la benvinguda a una nova etapa i, per aquesta raó, també ha tingut lloc el nomenament de dos nous actors a l'INH", ha assenyalat la ministra. A banda de celebrar la proclamació de Terrés i Ginjaume, la titular de la cartera d'Habitatge també ha recordat que "ja s'ha efectuat la convocatòria dels primers habitatges del Pas de la Casa i que continuaran els propers mesos amb la resta de parròquies".

Una designació que ha ajudat a ocupar les vacants que restaven pendents a la coordinació d'Habitatge i que diversos consellers han volgut agraïr i conmemorar a la cambra parlamentària. El primer d'ells, el conseller socialdemòcrata Pere Baró, qui ha reconegut la feina portada a terme pels dos candidats, tot i posar de manifest la "poca implicació i interès de Govern per obrir un ministeri d'Habitatge, o al menys un departament, als quals s'han negat", ha afegit, remarcant la millora que li cal al mercat immobiliari.

En un altre torn, la consellera d'Andorra Endavant, Noemí Amador, ha comentat al respecte que aquest canvi institucional "no ha de permetre crear cases, sinó llars amb les que es pugui viure de manera digna". A més, Amador ha traslladat que "s'ha passat de 444 consultes amb relació a l'habitatge a unes 845", el que refrenda la mala gestió i el neguit que pateix la ciutadania. Finalment, la consellera demòcrata, Meritxell López, ha expressat el seu beneplàcit pel nomenament dels directors de l'INH, destacant la capacitat "tècnica i humana" de Ginjaume.