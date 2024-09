Petició demòcrata a les titulars de Salut i Economia per donar explicacions sobre Grifols

La sessió d'aquesta tarda del Consell General ha deixat també la compareixença pública de la consellera demòcrata, Meritxell López, per respondre a una demanda expressa de l'oposició, més concretament del grup parlamentari socialdemòcrata, perquè el cap de Govern atorgui demà unes explicacions clares a la Comissió d'Economia sobre l'assumpte Grifols. "Demà compareixerà el cap de Govern a la Comissió, de manera que, per part nostra, advoquem per la transparència i per compartir tota la informació del projecte", ha manifestat la consellera.

A banda de recordar que fins ara el partit havia traslladat als mitjans de comunicació com s'havia establert tota la feina de la negociació, així com a la seu parlamentària, López ha posat en relleu que la proposta de demà del seu grup parlamentari serà també "sol·licitar la compareixença pública de les ministres de les àrees d'Economia i Salut; és a dir, les pertinents a l'àmbit del projecte", amb l'objectiu així de compartir tota la informació i el punt en el qual es troba l'entesa.

En ser preguntada sobre si havia de ser el cap de Govern qui donés les respectives explicacions, López ha aclarit que "són els ministeris de Salut i Economia qui maneguen el projecte", destacant que Marsol és l'adequada per fer front a les explicacions. "Com sabeu, sempre ha comparegut als mitjans i ha respost a totes les preguntes que li heu formulat, i continuarà fent-ho com és convenient", ha asseverat al respecte la consellera, remarcant que no ho aclarirà Espot perquè "no és un afer d'extrema urgència".

Amb relació al resultat del projecte, López raona que "encara que no s'hagi tirat endavant, tot esdevindrà en una conclusió satisfactòria que recuperarà la inversió efectuada". Un procediment al qual des onarà resposta el Consell General i que preveu els seus mecanismes, tot recordant que aquest assumpte "ve arrossegat per la legislatura anterior i amb unes ministres totalment diferents". Finalment, López ha fet incís que fins ara no s'havia donat el cas en què un cap de Govern hagi hagut de comparèixer davant d'una comissió legislativa, "però sí en una seu parlamentària com s'escau".