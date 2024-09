La Setmana de l'isard introdueix controls sanitaris per garantir la salut de la cabana

Aquest diumenge es dona el tret de sortida a la Setmana de l’isard a Andorra, una cita anual que aplega caçadors de tot el país. El president de la Federació de Caça, Josep Maria Cabanes, ha confirmat a EL PERIÒDIC que, tot i les previsions meteorològiques amb possibles nevades i pluges durant els pròxims dies, les expectatives són bones: “Quan fa mal temps, la fauna es mou més i surt dels boscos”, ha explicat, tot destacant que "sobre el paper es presenta una setmana espectacular, sempre que el temps acompanyi".

Aquest any, s’han autoritzat 200 captures en zones de terreny cinegètic comú, a més de les llicències per a la caça de cabirols i muflons. Cabanes ha assegurat que “les captures autoritzades són més que suficients, i cada any queden entre un 10 i un 20% sense realitzar”. Aquesta dada, segons el president, reflecteix la voluntat dels caçadors de respectar els animals, centrant-se a trobar un bon exemplar i no simplement abatre la quantitat màxima permesa.

Per altra banda, un dels aspectes més destacats enguany és l'increment del nombre de caçadors, el qual oscil·la entre 660 i 670 participants, un augment de set persones respecte a l’any anterior. A més, s’ha vist un creixement en la participació de joves i dones: “És un honor veure com més joves i noies s’incorporen a aquesta afició. Seran el futur del col·lectiu, i com més aviat es familiaritzin amb la muntanya i la caça, més fàcil serà el relleu generacional”, ha afegit Cabanes.

Pel que fa a la salut de la fauna, el president de la Federació ha confirmat que les anàlisis elaborades fins ara als isards mostren que la població es troba en bon estat, a més de no detectar-se casos significatius de malalties com el pestivirus, les quals en altres ocasions han afectat la cabana. De fet, segons els comptatges realitzats tant per la Federació com pel Cos de Banders, dels 1.375 isards controlats només s’han trobat uns pocs exemplars afectats per alguna malaltia lleu.

"Els animals estan molt sans, la reproducció ha estat bona, i tenim una cabana en excel·lent estat", ha assegurat Cabanes. A més, com a novetat, aquest any s'han implementat controls sanitaris addicionals a la caça, ja que els banders duran a terme anàlisis dels ulls, la melça i la sang dels isards abatuts, amb l'objectiu de garantir una millor supervisió de l'estat de salut dels animals.

Una Setmana de l'isard emmarcada en una nova Llei de caça

Cal recordar que aquesta edició també es desenvolupa en el marc d'una nova Llei de caça, aprovada recentment pel Govern i actualment en tràmit parlamentari. Aquesta normativa busca modernitzar la regulació de l'activitat cinegètica al país i establir criteris més clars i fàcils d'aplicar: "Tenim una llei adaptada als nous temps, que ens permet millorar la gestió de la fauna i garantir una pràctica de la caça sostenible i respectuosa", ha declarat Cabanes, tot destacant el suport del Ministeri de Medi Ambient en aquest procés.

En aquest sentit, enguany s'ha incorporat a la normativa la prohibició estricta de caçar sota els efectes de substàncies estupefaents o de l'alcohol, després que s’haguessin detectat alguns casos puntuals en el passat. “Una arma és una arma, i un accident es pot produir en un segon. Tothom ha de ser conscient dels riscos i actuar amb la màxima responsabilitat”, ha recordat Cabanes, tot reafirmant el compromís amb el respecte a la muntanya i la seguretat durant els dies de caça.

La setmana de caça es perllongarà fins al 23 de setembre i Cabanes ha expressat el seu desig que aquesta edició es desenvolupi amb tranquil·litat i sense incidents, tal com va succeir l’any passat. "Esperem que tothom pugui gaudir de la muntanya, de la companyia i de la natura amb prudència i respecte, i que tots tornem a casa sans i estalvis", ha conclòs el president de la Federació.