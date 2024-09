El Barça és molt Barça, ja ho deia Lezkano

Quanta raó tenia Natxo Lezkano quan va dir que "el Barça és el Barça, un equip de primeríssim nivell d'Eurolliga". Doncs precisament aquest poderós conjunt ha vençut aquesta nit al MoraBanc Andorra per 90-77, encapçalat sobretot per Jabari Parker i Nicolás Laprovittola, en la segona jornada dels pirenaics a la Lliga Catalana.

El partit ha començat amb avançament culer perquè després els tricolor sumessin vuit punts gràcies a Sekou Doumbouya, amb cinc, i un dos més u de Chumi Ortega. Sobre el paper s'esperava un Barça superior físicament, però els de Natxo Lezkano, en els primers instants, s'han anat imposant en rebots sobretot defensius. El joc ha estat amb molt desencert a cistella per part dels dos equips, als quals els ha costat entrar a pintura i han hagut de provar de tres. A poc a poc, el MoraBanc s'ha anat trobant molt més còmode i endollat, i a l'equador el marcador era de 6-10. A quatre pel final, empat a 10 i un joc molt més parell, amb molta verticalitat de tots dos, fins que un triple de Parker ha tornat a avançar als seus davant la manca ofensiva pirenaica. El tram final ha estat un estira-i-arronsa al lluminós manant un i altre per un punt, sent els blaugrana qui s'han endut el primer quart amb un 17-16 marcat per la poca anotació.

El segon període ha continuat espès en atac, tenint un 24-23 al cap de cinc minuts i uns andorrans havent d'aprofitar les transicions ofensives marcades principalment per un Shannon Evans amb voluntat de dinamisme, però gens encertat en els llançaments. L'encert en tirs de camp ha brillat per la seva absència, sobretot dels del Principat, i els catalans han començat a agafar distància posant el màxim avantatge a 10 per sobre amb un parcial de 8-0. Necessitats de punts, Natxo Lezkano ha fet entrat la traca andorrana amb Ferran Bassas i Kyle Kuric, però de poc ha servit i la primera meitat s'ha tancat amb un 43-31 a favor d'un Barça centrat en el seu rol de dominador.

Al tercer joc, res de nou. Manca efectiva del MoraBanc tot i començar a moure millor l'esfèric i els de Joan Peñarroya manant. Amb tres minuts, però, s'ha capgirat tot, i els visitants han assolit un parcial de 0-10 per quedar-se a sis punts i tornar a posar-se al duel, fins que Laprovittola ha fet tres triples seguits per tornar a fer reaccionar els seus i posar-se 13 punts per sobre. Els de la ciutat comtal han continuat trobant forats amb facilitat davant una espessa defensa pirenaica, ara ja en espais interiors, la qual poc ha pogut fer per tancar la ferida i deixar bastant servit el darrer quart (67-54).

En l'últim ball, Nikos Chougkaz s'ha fet valer per acostar els andorrans al marcador, i el conjunt de mica en mica s'ha anat endollant. Evans aquesta vegada sí que ha vist més cistella, inclús amb un tres més u per deixar els seus a set quan faltaven sis minuts i mig. Els últims moments han deixat un parcial de 9-20, tot i que com va dir el tècnic de Portugalete abans del viatge a Tarragona, "el Barça és el Barça". Els del Principat havien fet bona feina fins a posar-se a sis, però dos triples continus de Parker, a falta de tres minuts, els han complicat massa les coses i s'han acabat veient molt superats (90-77).

Ara, el Barça està pràcticament obligat a vèncer al Girona Bàsquet per accedir a la final del diumenge (19.30 hores) contra el BAXI Manresa, per la qual cosa el MoraBanc, tot i vèncer en la primera jornada, ja no depèn d'ell.