La delegació de Catalunya a Andorra consciencia dels perills dels incendis de sisena generació

Els incendis de sisena generació són un tipus d'incendis que generen una quantitat d'energia tan gran que fa que siguin difícils de predir i d'apagar pels bombers. Amb l'abandonament de la gestió forestal i el canvi climàtic, cada vegada s'estan veient més focs d'aquestes característiques, especialment a Catalunya. Per aquest motiu, la delegació de la Generalitat a Andorra ha volgut organitzar la xerrada 'Incendis de sisena generació, una amenaça compartida' per fer reflexionar sobre la gestió forestal i la gravetat que poden suposar pels Bombers i els boscos aquest tipus de focs, més tenint en compte la proximitat entre els dos territoris i el recent conveni que van signar els dos cossos en matèria de cooperació.



"Són uns incendis que no es poden atacar amb els mitjans actuals". Així de contundent ha estat l'enginyer forestal i subdirector general de Boscos de la Generalitat, Enric Vadell, qui ha posat en valor que això és tot un repte perquè sobrepassa les forces de seguretat i genera un problema de protecció civil: "Posa en risc persones i infraestructures, i l'única solució que té és evitar que apareguin", ha manifestat Vadell. La quantitat de biomassa en els boscos, el canvi climàtic i l'augment de la mortalitat de les plagues fan que es produeixin aquestes cremes tan contundents, batejades com a tempestes de foc. Per erradicar-ho cal fer-ne prevenció i això passa per la gestió forestal, recuperar la ramaderia extensiva o l'agricultura per "aconseguir paisatges i territoris més resilients".



Tot i que en el país no se n'ha detectat cap d'aquestes característiques fins ara, des del cos de Bombers asseguren que no es pot abaixar la guàrdia. "Estem veient any rere any que s'estan batent rècords de temperatures, que estem patint sequeres i la vegetació que tenim en el Pirineu està patint", ha manifestat el sotsoficial del cos de Bombers d'Andorra i responsable de la secció forestal, Pere Pons. Amb la desaparició de la ramaderia i l'agricultura, la vegetació "ha anat creixent, s'ha anat poblant a les zones que es van abandonar fa anys i si això crema, perquè cada dia tenim més dies amb possibilitats que hi hagi incendis, es poden donar incendis amb problemes", ha afirmat Pons.



Cal destacar que l'acte celebrat avui s'emmarcava dins la celebració de la Diada nacional de Catalunya. Des de la delegació de la Generalitat a Andorra han volgut organitzar aquest esdeveniment a Sant Julià de Lòria perquè es tracta d'una temàtica que "vincula Catalunya i Andorra i aquesta volem que sigui la línia de les futures diades en el Principat", ha explicat la delegada de la Generalitat a Andorra, Anna Vives. El motiu pel qual s'ha escollit el tema dels incendis ha estat pel recent conveni signat el mes de juny sobre la cooperació de Bombers en els dos territoris, per la similitud de massa boscosa dels dos països i per "conscienciar a la població", ha exposat Vives, segons informa l'ANA.