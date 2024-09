Pics enfarinats i fred al Principat per a divendres

Ahir i avui són dies de contrastos entre el nord d' #Andorra i el sud. Al nord, nuvolositat baixa i febles precipitacions, ara en forma de neu , mentre que al sud el cel està ben serè , típic de les situacions de nord com la que ens afecta pic.twitter.com/7WoZ7dYq7j

Demà dissabte, el Servei ha indicat que "l'allunyament de la pertorbació cap a l'est d'Europa permetrà l'entrada d'una falca anticiclònica", la qual donarà lloc a un dia assolellat amb vents de nord-oest més febles i un lleuger augment de les temperatures. Les màximes arribaran a 22ºC a Andorra la Vella, 18ºC a 1500 metres i 6ºC al Pas de la Casa, mentre que les mínimes seran de 5ºC a Andorra la Vella, -1ºC a 1500 metres i -1ºC al Pas de la Casa.

Avui divendres, segons ha informat el Servei Meteorològic, el desplaçament d'una pertorbació cap al sud-est, a sobre dels Alps, mantindrà el vent de nord i alguns núvols baixos als cims del nord del país durant el matí, amb possibles febles nevades. "A mesura que els núvols es dissipin, el cel quedarà serè i les temperatures augmentaran durant el dia", han explicat. Les temperatures màximes seran de 18ºC a Andorra la Vella, 14ºC a 1500 metres i 2ºC al Pas de la Casa. Tot i això, a la nit, segons 'Meteo', "es preveu una nova davallada de les temperatures", amb mínimes de 5ºC a Andorra la Vella, 0ºC a 1500 metres i -6ºC al Pas de la Casa, i possibles glaçades als fons de vall per inversió tèrmica.

El Servei Meteorològic ha confirmat un descens notable de les temperatures a les cotes més altes, acompanyat per una enfarinada puntual. "Hem observat una situació de contrastos marcats entre el nord i el sud d'Andorra", han explicat, afegint que "al nord, les precipitacions han estat febles, però en forma de neu, mentre que al sud, el cel s'ha mantingut serè". Aquesta situació es deu a una configuració de nord que està afectant el país, i segons han destacat des del Servei Meteorològic, "aquest contrast és clarament visible a través de les imatges captades pel satèl·lit Meteosat".

Per El Periòdic

