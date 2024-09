Hi ha un capgirell a la 2a jornada de les Olimpíades d'escacs

D'altra banda, el combinat masculí es va enfrontar amb Armènia, una de les 20 millors seleccions del món, i van repetir resultat de la darrera olimpíada, derrota per 3-1. El matx va començar amb unes taules de Jordi Fluvià, resultat al qual el va seguir unes segones taules d'Óscar de la Riva. L'equip armeni es va imposar a Serni Ribera, qui tot i tenir una posició prometedora no va poder puntuar contra un Gran Mestre que li treia més de 200 punts d’ELO. L’últim resultat va ser una derrota de Lance Henderson, qui tot i defensar-se de forma excel·lent gran part de la partida, un error quan ja portava gairebé sis hores va ser definitiu.

Per El Periòdic

