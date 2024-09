Clam per una regulació clara

El mercat de productes amb cannabidiol (CBD) a Andorra es manté tot i les restriccions legals vigents. Diversos comerços del país, com la botiga Era Verda, han sol·licitat en repetides ocasions una regulació més clara i flexible per a la venda d’aquests productes. El seu propietari, Tomàs Zamora, ha destacat a EL PERIÒDIC la necessitat de modificar la normativa actual per permetre la comercialització de flors de cànem amb CBD. «Nosaltres sí que hem intentat modificar això amb tota la mobilitat o tot el pes que tenim, que és molt poc», afirma Zamora, tot afegint que de moment «no hi ha hagut una acció en positiu».

Amb l’entrada en vigor de l’Acord d’associació amb la Unió Europea, es podria obrir la porta a la lliure circulació de mercaderies al país, la qual cosa afectaria també els productes amb CBD. "Potser amb l'Acord, si hi ha una lliure circulació de mercaderies, doncs és un producte que es podrà vendre", explica Zamora, destacant que actualment Espanya, França i altres països europeus ja permeten la venda de productes amb concentracions de THC inferiors al 0,2%.

Zamora també ha posat exemples de països com Suïssa, on la regulació és més flexible i es permet la venda de productes amb fins a un 1% de THC, sense que siguin considerats estupefaents. "A Suïssa es pot vendre fins a un 1% de THC sense que sigui estupefaent, i aquí, sigui el percentatge que sigui, és considerat estupefaent", comenta el propietari d'Era Verda. També ha esmentat que a Itàlia i altres països europeus hi ha grans plantacions de cànem que abasteixen el mercat amb productes de CBD de qualitat.

A més, Zamora ha subratllat la necessitat de canviar l’estigmatització que encara pesa sobre els productes amb CBD, especialment en l’àmbit esportiu. Ha fet referència als Estats Units, on "en la NBA estan acceptant l'ús de cannabis per no consumir opiacis". Afegeix que molts jugadors de bàsquet professionals utilitzen cannabis per alleujar el dolor sense recórrer a medicaments més agressius. Segons Zamora, "l'OMS va recomanar el 2020 que el cannabis no és un estupefaent" i molts països ja estan canviant les seves legislacions en conseqüència.

Al Principat, la normativa vigent continua prohibint la venda de flors de cànem amb CBD. Segons Zamora, "sabem que els temps polítics són lents" i, malgrat els esforços per modificar la llei, "de moment no s'ha aconseguit". Era Verda ha mantingut contactes amb el Consell General i la Comissió de Sanitat per tal de pressionar a favor d’un canvi legislatiu, però encara no s’han vist avenços significatius.

Un altre aspecte que Zamora defensa amb fermesa és l'ús del cannabis medicinal per al tractament del dolor, una demanda recurrent entre els seus clients. Segons ell, molts dels seus compradors busquen alternatives als opiacis per tractar dolors crònics o símptomes associats a malalties com el càncer. "El cannabis medicinal ajuda a viure una mica millor, amb menys dolor i ansietat", assenyala, subratllant el seu efecte antiemètic, que ajuda a reduir les nàusees i a estimular la gana en pacients sotmesos a tractaments agressius.

El futur de la venda de productes amb CBD a Andorra depèn de la modificació de la normativa vigent i de la possible influència que pugui tenir l'Acord d’associació amb la Unió Europea. Fins aleshores, els comerciants continuen treballant perquè el país s’alineï amb les legislacions més flexibles que s’apliquen a altres països europeus.