L'Andona, sisè a la Volta a Gipúscoa

L’equip Andona va completar la Volta a Gipúscoa, del 6 al 8 de setembre, assolint la sisena plaça com a equip i amb un destacat setè lloc d'Anna Albalat. El conjunt estava format per la mateixa Albalat, juntament amb Silvia Zúñiga, Miren Miquel, Laia Sebastià i Raquel Balboa, les quals van comptar amb un equip de suport amb Xary Rodríguez com a primera directora, Jan Missé com a segon director i Xavier Palacios com a mecànic.

Pel que fa a les etapes, en la primera, la crono, Albalat va assolir la tercera posició per deixar l'equip andorrà al quart lloc provisional. L'endemà, Albalat va tornar a ser la tricolor més destacada (6a) a només 17 segons de la primera classificada, mentre que Balboa va ser 26a, Sebastià 27a, Miquel 35a i Zúñiga 37a per mantenir l'Andona quart. En la tercera etapa, Albalat va ser 12a, Sebastià 28a i Zúñiga 37a.

Aquest diumenge, el conjunt ciclista del Principat participarà en la Pionera Race a València, una cursa UCI Professional a la qual han estat convidades. "Estem emocionades per aquesta primera experiència en una cursa professional al costat d’equips com el team protour Canyon - Sram Generation", han indicat des de l'equip.