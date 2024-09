L'esquiadora Carola Vila anuncia la seva retirada

Carola Vila, esportista d’esquí de fons de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), ha anunciat avui el seu adeu a la competició. La fondista, la qual va prendre la decisió abans de l’estiu, ha explicat que "faig un balanç molt positiu, moltes experiències, valors, gent, no ho canviaria per res del món".

L'andorrana ha estat nou anys representant Andorra i la federació per tot el món: "Fa nou anys que formo part de la FAE i li vull agrair que al final m'ha donat l'oportunitat de viure de l'esport que més m'agrada del món. Ha sigut una etapa molt maca, però fa dos anys que arrosseguem temes més difícils, canvis a l'equip, una lesió, i per això vam fer una aturada que ja vam explicar, per posar els comptadors a zero". Quan va reprendre els entrenaments al març, deia, "vaig veure que el nivell d'implicació i compromís no eren els idonis per competir a l'alt nivell, i per tant el més honest era plegar i vam prendre aquesta decisió a principi d'estiu".

En aquest sentit, Vila ha manifestat que "en cap moment" aquesta decisió és per "falta de motivació". Amb tot, l'esquiadora mira cap enrere i la seva anàlisi és positiu: "Faig un balanç molt positiu, moltes experiències, valors, gent, no ho canviaria per res del món. No em podria quedar amb res en concret perquè el que he viscut és molt guai en general".

Així mateix, el gerent de la FAE, Carles Visa, qui ha acompanyat a la taula a Vila, ha tingut paraules d’agraïment cap a ella per tota la seva feina al llarg de tants anys: "Per a la federació avui és un d’aquests dies que no ens agraden. Al final, per a nosaltres la Carola ha estat un actiu, pensem que ha fet uns resultats bons, hi ha una trajectòria olímpica i mundialista que s’ha guanyat per mèrits propis". D'altra banda, ha apuntat que han intentat parlar amb la fondista perquè reconsiderés la decisió, però "ens toca respectar-ho i agrair el seu treball, la seva dedicació i el seu esforç que sempre ha realitzat, i per haver representat molt dignament a la FAE i a Andorra en totes les competicions en les quals ha pres part".

Visa també ha lamentat el fet de quedar-se amb una corredora menys a la secció d’esquí de fons, la qual ara comptarà amb Irineu Esteve i Gina del Rio: "Som una federació molt petita i arribar a construir una atleta com la Carola són molts anys i sap greu quedar-se amb què podríem anar a més".